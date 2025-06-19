Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп предварительно одобрил решение об ударе американских самолетов по главному ядерному объекту Ирана — подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

Об этом сообщает американская служба новостей CBS News.

По информации издания, Трамп проинформирован о рисках и преимуществах удара по Фордо. Он считает, что вывод этого объекта из строя нужен, поскольку это единственное место, где Иран может создать ядерное оружие в кратчайшие сроки.

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«Он считает, что выбора особо нет. Завершение работы означает уничтожение Фордо», — сказал один из собеседников издания.

Издание подтвердило, что Трамп одобрил планы нападения на Иран еще вечером 17 июня. Однако он до сих пор не принял окончательного решения по этому поводу.

Трамп ожидает, что Иран добровольно откажется от ядерной программы и наносить удар по Фордо уже не будет необходимости.

Американская разведка тем временем передала Белому дому отчеты, в которых указана примерная скорость создания ядерного оружия Тегераном.

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время закрытых слушаний утверждал, что Иран считается близким к получению ядерного оружия.

Заявление Рэтклиффа не совпадает с официальной позицией разведки США. Там считают, что руководство Ирана не отдавало официального приказа о создании ядерной бомбы. Именно такую информацию разведывательное сообщество США предоставило Конгрессу.

Ранее источники издания The Guardian сообщили, что Дональд Трамп не решился на удар по ядерному объекту Ирана в Фордо из-за сомнений в способности бомбы GBU-57 проникнуть на нужную глубину и гарантированно уничтожить этот подземный завод.

Напомним, в четверг, 19 июня, в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп примет решение по Ирану в течение следующих двух недель

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