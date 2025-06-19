Повітряна тривога увечері 19 червня / © ТСН

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Увечері 19 червня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Курщини.

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Карта повітряних тривог станом на 23:04

Крім того, росіяни знову запустили свої «Шахеди». Рух дронів, за даними Повітряних сил, станом на 23:15 виглядав так:

БпЛА на Сумщині курсом на Суми та Лебедин.

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.

БпЛА в Запорізькій області постійно змінюють курс.

Під час цієї тривоги вибухи пролунали у Харкові і Сумах.

«У Харкові вибухи — попередньо у Київському районі. Над містом ще є ворожі БПЛА», — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Сумах пролунав майже одразу після оголошення тривоги. До цього Повітряні сили попереджали, що на місто рухається «швидкісна ціль». Можна припустити, що йдеться про балістику, але офіційних даних поки не було.

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Раніше експерт розповів, що Москва в Україні використовує тактику повітряного терору, як робила це раніше у Чечні.