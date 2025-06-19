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- Війна
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ЗСУ взяли російського окупанта в полон за допомогою FPV-дрона: це вперше в історії бригади
Українські військові взяли в полон російського військового за допомогою FPV-дрона.
Вчора, 17 червня, сталася унікальна подія: пілот FPV-дрона Klima-Team «Птахів Мадяра» вперше для 414-ї бригади взяв у полон російського окупанта.
Про це повідомили на Офіційному Telegram-каналі 414 Птахи Мадяра: Очі та Жало.
FPV-дрон F10 прямував до ворога, який вторгся на українську землю. Російський військовий вчасно підняв руки, виявивши бажання здатися.
Український пілот дотримався норм гуманітарного права. Він почав супроводжувати полоненого дроном і доставив до позицій суміжних підрозділів.
Нагадаємо, український боєць Василь з позивним «Лапа» цілу ніч пробув в окопі з двома росіянами, які взяли його в полон. Але вранці він вийшов звідти до своїх, а окупанти залишилися там назавжди.