ЗСУ взяли російського окупанта в полон за допомогою FPV-дрона: це вперше в історії бригади

414 Птахи Мадяра взяли росыйського солдата у полон / © Telegram

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Вчора, 17 червня, сталася унікальна подія: пілот FPV-дрона Klima-Team «Птахів Мадяра» вперше для 414-ї бригади взяв у полон російського окупанта.

Про це повідомили на Офіційному Telegram-каналі 414 Птахи Мадяра: Очі та Жало.

FPV-дрон F10 прямував до ворога, який вторгся на українську землю. Російський військовий вчасно підняв руки, виявивши бажання здатися.

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Український пілот дотримався норм гуманітарного права. Він почав супроводжувати полоненого дроном і доставив до позицій суміжних підрозділів.

Нагадаємо, український боєць Василь з позивним «Лапа» цілу ніч пробув в окопі з двома росіянами, які взяли його в полон. Але вранці він вийшов звідти до своїх, а окупанти залишилися там назавжди.