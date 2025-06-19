Неприступный бункер в сердце горы: что известно об иранском ядерном объекте Фордо

Иран создал неприступный ядерный бункер внутри горы

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Иранский ядерный объект Фордо, скрытый глубоко внутри горы и защищенный от мощнейших противобункерных бомб , остается одним из самых загадочных и самых неприступных мест в мире. Спутниковые снимки показывают всего пять тоннелей, большую вспомогательную структуру и периметр безопасности. Этот комплекс, расположенный вблизи священного города Кум, с момента его раскрытия в 2009 году постоянно вызывает спекуляции по его подлинному назначению и размерам.

Об этом пишет CNN.

Тайна Фордо: глубина, цель и раскрытие

Значительная часть сведений о Фордо происходит из огромного архива иранских документов, похищенных ранее израильской разведкой. По оценкам, главные залы объекта находятся на глубине 80-90 метров под землей, что делает его неуязвимым для любой авиационной бомбы, находящейся в распоряжении Израиля. Это почти делает невозможным его уничтожение с воздуха.

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Некоторые аналитики предполагают, что у Фордо Иран может ускорить превращение запасов обогащенного урана в ядерную бомбу. Израиль пытался атаковать объект в последние дни, но, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пока не смог нанести ему вреда. Тегеран настаивает, что его ядерная программа мирная, но Фордо всегда был источником серьезного беспокойства.

"Размер и конфигурация этого объекта не соответствуют мирной программе", - заявил в 2009 году тогдашний президент США Барак Обама, когда вместе с Николя Саркози и Гордоном Брауном раскрыл миру существование Фордо.

Иранцы сообщили МАГАТЭ о своем желании построить новый завод по обогащению топлива всего за несколько дней до официального объявления, когда стало ясно, что западные спецслужбы уже знают об объекте. Строительство Фордо длилось уже годами.

Девид Олбрайт из Института науки и международной безопасности (ISIS) отметил, что «Фордо — это проект, который начался во время ускоренной программы создания ядерного оружия в начале 2000-х годов». атак.

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Обогащение урана и вызовы для уничтожения

Опасности Фордо были значительно уменьшены благодаря «ядерному соглашению» (JCPOA), требовавшему от Ирана удалить большинство центрифуг и ядерный материал. Этот процесс был упразднен, когда президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году.

В 2018 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал детальные чертежи Фордо и информацию о его целях – производстве оружейного урана для одной или двух ядерных боеголовок в год.

Недавние отчеты МАГАТЭ свидетельствуют, что Иран нарастил производство обогащенного урана до уровня 60% на объекте Фордо, который теперь содержит 2700 центрифуг.

«Значительно увеличенное производство и накопление высокообогащенного урана Ираном… вызывает серьезную обеспокоенность», — заявило МАГАТЭ 31 мая.

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Эксперты отмечают, что 60% обогащения почти не имеет иного смысла, кроме подготовки к дальнейшему обогащению к оружейному уровню. По данным ISIS, Иран может превратить свой текущий запас 60-процентного урана в 233 кг оружейного урана (достаточно для девяти ядерных боеголовок) за три недели.

Поэтому Фордо является главным объектом внимания Израиля, который стремится уничтожить ядерную программу Ирана. Однако уничтожение Фордо с воздуха было бы почти невозможно для Израиля, согласно отчету британского RUSI. Для этого потребовалась бы значительная огневая мощность и помощь США, поскольку даже американские противобункерные бомбы GBU-57 не достигли бы объекта на глубине 60 метров, а их доставка требует бомбардировщиков B-2, которых нет у Израиля. Эксперты полагают, что для уничтожения Фордо понадобится несколько попаданий.

По словам Дэвида Олбрайта, другие способы вывести Фордо из строя включают уничтожение входов в туннели и вентиляционную систему, что может парализовать объект на месяце. Он отмечает, что Фордо — лишь часть головоломки, и даже его уничтожение не устранит все угрозы, связанные с иранской ядерной программой.

Напомним, Трамп не решается на удар по ядерному объекту Ирана. Он отказался от атаки на Фордо из-за сомнений в эффективности бомбы GBU-57.

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