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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
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3 хв

Чому Путін ігнорує план Трампа щодо припинення вогню: британський експерт назвав причини

Путін завершить війну в Україні лише тоді, коли зрозуміє, що не переможе.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому Путін ігнорує план Трампа щодо припинення вогню: британський експерт назвав причини

Очільник РФ Володимир Путін вестиме війну в Україні допоки не зрозуміє, що не переможе. / © ТСН

Очільник РФ Володимир Путін вестиме війну в Україні і припинить її лише тоді, коли зрозуміє, що перемога неможлива. І хоча президент США Дональд Трамп, щойно прийшовши до влади, запропонував припинити вогонь, Путін не погодився — навіть попри те, що США не натякали на посилення тиску у разі відмови.

Про це пише почесний професор воєнних досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Д. Фрідман у Foreign Affairs.

У своєму матеріалі експерт нагадує, що на четвертому році повномасштабної війни РФ проти України, попри часткові наступальні успіхи та інтенсивні атаки дронами і ракетами на українські міста, Росія не досягла головних цілей.

«Втрати армії вражаючі: лише від початку 2025 року — до 200 000 загиблих і поранених. Українські сили, натомість, здійснюють сміливі операції вглиб території РФ, як-от удар по стратегічній авіації 1 червня», — пише професор.

Що пропонував Трамп Путіну

Президент США Дональд Трамп, щойно прийшовши до влади, запропонував припинити вогонь. Проте Путін не погодився — навіть попри те, що США не натякали на посилення тиску у разі відмови.

Чому Путін ігнорує план Трампа? На думку експерта, цьому є декілька причин.

  1. Ілюзія перемоги. Путін вважає, що Росія зрештою переможе завдяки своїм ресурсам.

  2. Нестабільність перемир’я. Поточна лінія фронту не гарантує стабільності — контроль над частиною зруйнованої України змусить РФ утримувати окупацію й обороняти довгий кордон.

  3. Внутрішня політика. Припинення війни без «перемоги» викличе гнів ультранаціоналістів і може дестабілізувати режим.

  4. Міжнародне обличчя. Відмова від війни зашкодить авторитету Путіна серед союзників — Китаю, Ірану, Північної Кореї.

  5. Сумнів у вигодах. Путін не вірить у щирість обіцянок Заходу — інвестиції навряд чи повернуться до російської економіки.

Тим часом Україна чинить опір.

«Київ уже усвідомив, що повернення всіх територій та вступ до НАТО — це не найближча перспектива. Але Україна готова боротися. Навіть якщо доведеться тимчасово поступитися територією, за кожен кілометр РФ платить високу ціну. Армія посилюється, підтримка Європи зростає, а військове виробництво розгортається», — пише професор воєнних досліджень.

Що може змусити Кремль зупинитись

На думку експерта, економічне виснаження, а саме високі витрати, інфляція в Росії, кадровий дефіцит, можуть наблизити Путіна до закінчення війни.

Також його стійкість похитнуть дефіцит живої сили для війни, адже навіть при виплатах, ресурс мобілізації не безкінечний.

А успішні українські операції змусять Кремль переглянути стратегію.

«Поки жодна з цих умов не виконана, війна триває. Це — типовий „війна назавжди“, без чіткого виходу. Поки Кремль не зрозуміє, що програє у стратегічній перспективі, мир залишатиметься далеким», — пояснює експерт.

Нагадаємо, США тиснуть на союзників по НАТО щодо України, аби ті обмежили згадки про Україну в підсумковому комюніке саміту Альянсу у Гаазі.

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