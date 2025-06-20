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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
340
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1 хв

Нічна атака по Україні — скільки дронів випустила РФ та де гриміли вибухи

Росіяни вночі випустили по українських містах майже 90 дронів. ППО працювала у низці регіонів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україна пережила атаку

Україна пережила атаку / © Associated Press

У ніч проти 20 червня росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — ТОТ Криму», — йдеться у повідомленні.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 36 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Раніше повідомлялося, що РФ вчергове масовано вдарила по Одесі дронами. У середмісті, внаслідок влучання дрона, горіла багатоповерхівка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
340
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