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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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443
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Удари по Одесі: росіяни пошкодили залізничний вокзал

На одеському вокзалі уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Безпілотник-камікадзе «Шахед»

Безпілотник-камікадзе «Шахед»

Через атаку по Одесі російськими безпілотниками у ніч проти 20 червня було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси», — вказано в заяві.

Були уражені контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Минулося без постраждалих. Фахівці «Укрзалізниці» ліквідовують насідки.

Поїзди курсують за графіком.

Нагадаємо, у ніч проти 20 червня російські війська масовано вдарили по Одесі безпілотниками. Була пошкоджена цивільна інфраструктура і виникла пожежа.

Місцева влада уточнила, що в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок, автомобілі, корпуси закладів вищої освіти. Горіли багатоквартирні житлові будинки.

Загалом у місті зафіксовано понад 10 влучань. Наразі відомо про 13 постраждалих.

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