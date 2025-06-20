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- Війна
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Удари по Одесі: росіяни пошкодили залізничний вокзал
На одеському вокзалі уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.
Через атаку по Одесі російськими безпілотниками у ніч проти 20 червня було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
«Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси», — вказано в заяві.
Були уражені контактна мережа та рейко-шпальна решітка.
Минулося без постраждалих. Фахівці «Укрзалізниці» ліквідовують насідки.
Поїзди курсують за графіком.
Нагадаємо, у ніч проти 20 червня російські війська масовано вдарили по Одесі безпілотниками. Була пошкоджена цивільна інфраструктура і виникла пожежа.
Місцева влада уточнила, що в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок, автомобілі, корпуси закладів вищої освіти. Горіли багатоквартирні житлові будинки.
Загалом у місті зафіксовано понад 10 влучань. Наразі відомо про 13 постраждалих.