Білий дім / © Associated Press

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Сполучені Штати не виключають можливість застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському ядерному об’єкту у Фордо.

Про це у соцмережі X повідомила журналістка Fox News Жакі Хайнріх із посиланням на джерело в адміністрації Білого дому.

З її слів, «американські військові впевнені в ефективності спеціалізованих бункерних бомб для знищення об’єкта у Фордо.»

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Водночас співрозмовник журналістки спростував інформацію про те, що будь-які варіанти, включно з використанням тактичної ядерної зброї, були зняті з розгляду.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього Іран відмовився від переговорів із США про ядерну програму.

Увечері, 13 червня, Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.

Ізраїль вже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

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Західні медіа 19 червня написали, що Трамп уже схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Утім, американські посадовці чекають на атаку найближчими днями. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.