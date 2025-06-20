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Втрати Росії станом на 20 червня: Генштаб оновив дані
Росіяни активно втрачають техніку та особовий склад на фронті.
Станом на ранок 20 червня знищено 1 009 330 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1009 330 (+1090) осіб
танків — 10954 (+3)
бойових броньованих машин — 22860 (+7)
артилерійських систем — 29374 (+46)
РСЗВ — 1421 (+1)
засоби ППО — 1188 (+1)
літаків — 416
гелікоптерів — 337
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 41299 (+70)
крилаті ракети — 3369
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 52501 (+81)
спеціальна техніка — 3920 (+2)
Нагадаємо, українські військові атакували аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії — звідки злітають винищувачі МіГ-31К, що є носіями «Кинджалів». Там були уражені два ворожих військових літаки.