ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 20 червня: Генштаб оновив дані

Росіяни активно втрачають техніку та особовий склад на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Станом на ранок 20 червня знищено 1 009 330 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1009 330 (+1090) осіб

  • танків — 10954 (+3)

  • бойових броньованих машин — 22860 (+7)

  • артилерійських систем — 29374 (+46)

  • РСЗВ — 1421 (+1)

  • засоби ППО — 1188 (+1)

  • літаків — 416

  • гелікоптерів — 337

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 41299 (+70)

  • крилаті ракети — 3369

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 52501 (+81)

  • спеціальна техніка — 3920 (+2)

Нагадаємо, українські військові атакували аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії — звідки злітають винищувачі МіГ-31К, що є носіями «Кинджалів». Там були уражені два ворожих військових літаки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie