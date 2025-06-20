Магнітна буря 20 червня буде сильною: як себе вберегти

Магнітна буря. / © Associated Press

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У п’ятницю, 20 червня, активність Сонця збільшиться і сягне червоного рівня - К-індекс-5. Магнітна буря буде високої потужності.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі вирували на Землі понад десять днів. Втім, 19 червня магнітний вплив впад до зеленого рівня - К-індексу 3.

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Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.

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