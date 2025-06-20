ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 20 червня буде сильною: як себе вберегти

Магнітна буря може спровокувати погіршення самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 20 червня, активність Сонця збільшиться і сягне червоного рівня - К-індекс-5. Магнітна буря буде високої потужності.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі вирували на Землі понад десять днів. Втім, 19 червня магнітний вплив впад до зеленого рівня - К-індексу 3.

Фото: Meteoagent.

Фото: Meteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати  головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти додати до раціону, щоб забути про проблему.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie