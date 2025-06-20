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Дронова атака Росії по Україні: де було чути вибухи
Ворог атакував низку областей.
У ніч проти 20 червня 2025 року росіяни атакували Україну ударними дронами.
Про деталі повідомили у Повітряних силах.
Також про звуки вибухів проінформували моніторингові канали:
Дніпропетровщина/Полтавщина;
Покровський р-н (Донеччина);
Одеса;
Слов'янськ (Донеччина);
Краматорський р-н (Донеччина);
Харків;
Дніпропетровщина/Харківщина;
Ізюмський р-н (Хaркiвщина).
Нагадаємо, що вночі відбулася атака РФ на Одесу: понад 10 влучань, постраждали вогнеборці.