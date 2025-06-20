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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1387
Час на прочитання
1 хв

Дронова атака Росії по Україні: де було чути вибухи

Ворог атакував низку областей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 20 червня 2025 року росіяни атакували Україну ударними дронами.

Про деталі повідомили у Повітряних силах.

Також про звуки вибухів проінформували моніторингові канали:

  • Дніпропетровщина/Полтавщина;

  • Покровський р-н (Донеччина);

  • Одеса;

  • Слов'янськ (Донеччина);

  • Краматорський р-н (Донеччина);

  • Харків;

  • Дніпропетровщина/Харківщина;

  • Ізюмський р-н (Хaркiвщина).

Нагадаємо, що вночі відбулася атака РФ на Одесу: понад 10 влучань, постраждали вогнеборці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1387
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