Чому собака гризе речі і як відучити його від цього

Найчастіше схильність до псування речей помічена у цуценят у період зміни зубів / © Pixabay

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Багато цуценят люблять жувати речі навколо себе доки вони ростуть. Для них це — спосіб дослідження навколишнього середовища та відкриття нових речей. Попри те, що для собаки щось гризти — це природно, опікуна точно не влаштує шкода, завдана такими діями чотирилапого.

Як уникнути шкоди від звички собаки щось гризти

По-перше, собаку слід заохочувати гризти правильні речі — у зоомагазинах можна обрати відповідну іграшку на будь-який смак.

По-друге, коли тварина залишається удома сама, обмежте територію, де вона може перебувати. Це можна зробити за допомогою невеликого вольєра, огорожі чи залишити собаку у місці, де він не завдасть шкоди речам.

Звісно, опікун собаки має стежити за тим, або його особисті речі, важливі документи тощо були недосяжними для домашнього улюбленця.

Що робити, якщо ви застали собаку, коли він гризе щось із домашніх речей

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Передусім, слід зупинити її різким звуком, відволікти від процесу. Потім потрібно замінити річ, що собака гриз, на спеціальну іграшку.

Відучити собаку гризти меблі можна за допомогою звичайного мила. Шматок мила має кожен з нас. Все що вам потрібно, це намазати (вірніше сказати, натерти) милом ніжки меблів і ті частини, об які ваш собачка любить чухати свої зуби.

Ще одна важлива порада: переконайтесь, що приділяєте домашньому улюбленцю достатньо часу — він має вдосталь прогулянок та ігор.

Раніше ми писали про те, як заспокоїти чотирилапого друга у перший день у новому домі. Більше про це читайте у новині.

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