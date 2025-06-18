Що запамʼятовують собаки: цікаві теорії / © Associated Press

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Видання Daily Paws спробувало дати відповідь на це. І хоча ми досі не можемо напряму спитати у собаки: «Ти це пам’ятаєш?», — численні спостереження та дослідження дають цікаві підказки.

Як працює пам’ять у собак

За словами ветеринарів і спеціалістів з поведінки тварин, собаки мають різні типи пам’яті, але найкраще вивченою є асоціативна пам’ять.

Асоціативна пам’ять

Цей тип пам’яті означає, що собака запам’ятовує зв’язок між двома речами.

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Наприклад:

Повідець і прогулянка

Слово «смаколик» і нагорода

Певний запах і конкретна людина або подія

Доктор ветеринарної медицини Леслі Сінн пояснює: «Асоціативна пам’ять — це коли тварина формує зв’язок між об’єктом або дією та результатом. Це основа дресирування». Саме тому ваш пес біжить до вас, коли чує слово «гуляти» чи завмирає від щастя, коли бачить м’яч.

Чи мають собаки епізодичну пам’ять

Епізодична пам’ять — це вміння згадати подію з власного життя, ніби ви «переглядаєте її у голові». Це типова риса людей. Але деякі дослідження припускають, що собаки можуть мати зачатки такої пам’яті. Наприклад, пес може згадати, де заховав улюблену іграшку чи впізнати людину через роки.

Чи мають собаки відчуття часу

Так, але воно не таке, як у людей. Собаки не знають, що таке годинник, проте:

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Орієнтуються на рутинні дії (наприклад, сніданок або прогулянка).

Розпізнають тривалі перерви між подіями (довга відсутність господаря, наприклад).

Вловлюють зміни у поведінці людини, які сигналізують про майбутні події (збір сумки — поїздка — пес хоче з вами).

Як собаки запам’ятовують людей

Однозначно — через запах. Для собак нюх — це головний спосіб сприйняття світу. Саме через аромат вони:

Впізнають господаря навіть після тривалої розлуки.

Запам’ятовують інших тварин, людей, місця.

Встановлюють емоційні асоціації (наприклад, запах лікарні може викликати тривогу).

Цуценята здатні впізнати свою матір за запахом навіть після тривалого розділення — це дає підстави вважати, що схожий механізм працює і з людьми.

Негативний досвід

Погані ситуації — покинутість, насилля, голод — також залишають глибокі емоційні сліди. Собаки можуть:

Лякатися певних предметів або місць.

Тремтіти від конкретного запаху чи гучного звуку.

Уникати людей чи тварин, які викликають тривожні спогади.

Це все — наслідки негативної асоціативної пам’яті. Але гарна новина: ці реакції можна перепрограмувати за допомогою терпіння, любові та позитивного підкріплення.

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Чи можна покращити пам’ять собак

Так, і це важливо, особливо у старшому віці. У собак буває когнітивна дисфункція (собача недоумкуватість) — стан, схожий на хворобу Альцгеймера у людей. Симптоми:

Дезорієнтація

Зміни у сні

Соціальна відстороненість

Порушення туалетної поведінки

Щоб допомогти вашому улюбленцю:

Тренуйте асоціації:

Команди з нагородами: «Сидіти» — смаколик

Спілкування з людьми: «Гість» — приємні відчуття

Прогулянки: «Нашийник» — веселощі

Давайте ментальні задачі:

Іграшки-головоломки

Пошук їжі

Запам’ятовування слів і команд

Дотримуйтесь режиму:

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Щоденні прогулянки

Стабільний графік харчування

Розпорядок дня допомагає собаці орієнтуватися у часі

Наші улюбленці запам’ятовують значно більше, ніж нам здається. Вони не просто реагують на команди — вони живуть у світі асоціацій, емоцій, запахів і досвіду. І хоча ми не можемо запитати собаку, що вона пам’ятає — її реакція на нас завжди буде найкращою відповіддю.