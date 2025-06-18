Что запоминают собаки: интересные теории / © Associated Press

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Издание Daily Paws попыталось дать ответ на это. И хотя мы до сих пор не можем напрямую спросить у собаки: «Ты это помнишь?», — многочисленные наблюдения и исследования дают интересные подсказки.

Как работает память у собак

По словам ветеринаров и специалистов по поведению животных, у собак есть разные типы памяти, но лучше всего изучена ассоциативная.

Ассоциативная память

Этот тип памяти означает, что собака запоминает связь между двумя вещами.

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Например:

Поводок и прогулка

Слово «вкусняшка» и награда

Определенный запах и конкретный человек или событие

Доктор ветеринарной медицины Лесли Синн объясняет: «Ассоциативная память — это когда животное формирует связь между объектом или действием и результатом. Это основа дрессировки». Именно поэтому ваш пес бежит к вам, когда слышит слово «гулять» или замирает от счастья, когда видит мяч.

Есть ли у собаки эпизодическая память

Эпизодическая память — это умение вспомнить событие из собственной жизни, будто вы «просматриваете его в голове». Это типичная черта людей. Но некоторые исследования предполагают, что у собаки могут быть зачатки такой памяти. Например, пес может вспомнить, где спрятал любимую игрушку или узнать человека спустя годы.

Есть ли у собак чувство времени

Да, но оно не такое, как у людей. Собаки не знают, что такое часы, однако:

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Ориентируются на рутинные действия (например, завтрак или прогулка).

Распознают длительные перерывы между событиями (долгое отсутствие хозяина, например).

Улавливают изменения в поведении человека, которые сигнализируют о предстоящих событиях (сбор сумки — поездка — пес хочет с вами).

Как собаки запоминают людей

Однозначно — через запах. Для собак обоняние — это главный способ восприятия мира. Именно через аромат они:

Узнают хозяина даже после длительной разлуки.

Запоминают других животных, людей, места.

Устанавливают эмоциональные ассоциации (например, запах больницы может вызвать тревогу).

Щенки способны узнать свою мать по запаху даже после длительной разлуки — это дает основания полагать, что похожий механизм работает и с людьми.

Негативный опыт

Плохие ситуации — покинутость, насилие, голод — также оставляют глубокие эмоциональные следы. Собаки могут:

Пугаться определенных предметов или мест.

Дрожать от конкретного запаха или громкого звука.

Избегать людей или животных, которые вызывают тревожные воспоминания.

Это все — последствия негативной ассоциативной памяти. Но хорошая новость: эти реакции можно перепрограммировать с помощью терпения, любви и положительного подкрепления.

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Можно ли улучшить память собак

Да, и это важно, особенно в старшем возрасте. У собак бывает когнитивная дисфункция (собачья слабоумие) — состояние, похожее на болезнь Альцгеймера у людей. Симптомы:

Дезориентация

Изменения во сне

Социальная отстраненность социальная отстраненность

Нарушение туалетного поведения

Чтобы помочь вашему любимцу:

Тренируйте ассоциации:

Команды с наградами: «Сидеть» — вкусняшка

Общение с людьми: «Гость» — приятные ощущения

Прогулки: «Ошейник» — веселье

Давайте ментальные задачи:

Игрушки-головоломки

Поиск еды

Запоминание слов и команд

Соблюдайте режим:

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Ежедневные прогулки на свежем воздухе

Стабильный график питания

Распорядок дня помогает собаке ориентироваться во времени

Наши любимцы запоминают гораздо больше, чем нам кажется. Они не просто реагируют на команды — они живут в мире ассоциаций, эмоций, запахов и опыта. И хотя мы не можем спросить собаку, что она помнит — ее реакция на нас всегда будет лучшим ответом.