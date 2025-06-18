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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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72
Время на прочтение
3 мин

Что запоминают собаки: интересные теории

Бывало ли так, что ваш пес радостно бежит к двери именно тогда, когда вы подумали о прогулке или реагирует на звонок родственника, которого не видел годами. Все это подталкивает к мысли, что на самом деле помнят собаки и как функционирует их память.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Что запоминают собаки: интересные теории

Что запоминают собаки: интересные теории / © Associated Press

Издание Daily Paws попыталось дать ответ на это. И хотя мы до сих пор не можем напрямую спросить у собаки: «Ты это помнишь?», — многочисленные наблюдения и исследования дают интересные подсказки.

Как работает память у собак

По словам ветеринаров и специалистов по поведению животных, у собак есть разные типы памяти, но лучше всего изучена ассоциативная.

Ассоциативная память

Этот тип памяти означает, что собака запоминает связь между двумя вещами.

Например:

  • Поводок и прогулка

  • Слово «вкусняшка» и награда

  • Определенный запах и конкретный человек или событие

Доктор ветеринарной медицины Лесли Синн объясняет: «Ассоциативная память — это когда животное формирует связь между объектом или действием и результатом. Это основа дрессировки». Именно поэтому ваш пес бежит к вам, когда слышит слово «гулять» или замирает от счастья, когда видит мяч.

Есть ли у собаки эпизодическая память

Эпизодическая память — это умение вспомнить событие из собственной жизни, будто вы «просматриваете его в голове». Это типичная черта людей. Но некоторые исследования предполагают, что у собаки могут быть зачатки такой памяти. Например, пес может вспомнить, где спрятал любимую игрушку или узнать человека спустя годы.

Есть ли у собак чувство времени

Да, но оно не такое, как у людей. Собаки не знают, что такое часы, однако:

  • Ориентируются на рутинные действия (например, завтрак или прогулка).

  • Распознают длительные перерывы между событиями (долгое отсутствие хозяина, например).

  • Улавливают изменения в поведении человека, которые сигнализируют о предстоящих событиях (сбор сумки — поездка — пес хочет с вами).

Как собаки запоминают людей

Однозначно — через запах. Для собак обоняние — это главный способ восприятия мира. Именно через аромат они:

  • Узнают хозяина даже после длительной разлуки.

  • Запоминают других животных, людей, места.

  • Устанавливают эмоциональные ассоциации (например, запах больницы может вызвать тревогу).

Щенки способны узнать свою мать по запаху даже после длительной разлуки — это дает основания полагать, что похожий механизм работает и с людьми.

Негативный опыт

Плохие ситуации — покинутость, насилие, голод — также оставляют глубокие эмоциональные следы. Собаки могут:

  • Пугаться определенных предметов или мест.

  • Дрожать от конкретного запаха или громкого звука.

  • Избегать людей или животных, которые вызывают тревожные воспоминания.

Это все — последствия негативной ассоциативной памяти. Но хорошая новость: эти реакции можно перепрограммировать с помощью терпения, любви и положительного подкрепления.

Можно ли улучшить память собак

Да, и это важно, особенно в старшем возрасте. У собак бывает когнитивная дисфункция (собачья слабоумие) — состояние, похожее на болезнь Альцгеймера у людей. Симптомы:

  • Дезориентация

  • Изменения во сне

  • Социальная отстраненность социальная отстраненность

  • Нарушение туалетного поведения

Чтобы помочь вашему любимцу:

Тренируйте ассоциации:

  • Команды с наградами: «Сидеть» — вкусняшка

  • Общение с людьми: «Гость» — приятные ощущения

  • Прогулки: «Ошейник» — веселье

Давайте ментальные задачи:

  • Игрушки-головоломки

  • Поиск еды

  • Запоминание слов и команд

Соблюдайте режим:

  • Ежедневные прогулки на свежем воздухе

  • Стабильный график питания

  • Распорядок дня помогает собаке ориентироваться во времени

Наши любимцы запоминают гораздо больше, чем нам кажется. Они не просто реагируют на команды — они живут в мире ассоциаций, эмоций, запахов и опыта. И хотя мы не можем спросить собаку, что она помнит — ее реакция на нас всегда будет лучшим ответом.

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