Наводив ракети на свою військову частину: на Черкащині викрили ідейного "крота" РФ

Наводив ракети РФ безплатно: в ДПСУ викрили ідейного «крота»

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На Черкащині правоохоронці викрили ще одного «крота» серед військових, який наводив російські удари по Силах оборони.

Про це передають: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону та СБУ.

З листопада 2024-го до травня 2025 року військовий Держприкордонслужби підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої «ДНР», який нині служить у російській армії. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців — прізвища та номери телефонів.

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Зокрема, чоловік надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині, і наводив по ній ворожі удари. Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам, РФ здійснила ракетний обстріл цієї військової частини. Під час удару сам агент виїхав в інший регіон у відрядження.

Зрадник свідомо відмовлявся від винагороди, що пропонували з Росії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора.

Чоловіка затримали. Після затримання з’ясувалося, що він передав ворогу координати військових об’єктів ще й у Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці.

За державну зраду зловмиснику загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

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Раніше повідомлялося, що на Харківщині агенти російської ГРУ РФ підірвали авто українських військових.