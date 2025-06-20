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Почему собака грызет вещи и как отучить ее от этого
Конечно, лучший способ — это дрессирование питомца. Но не каждый им занимается или может позволить себе нанять хорошего специалиста.
Многие щенки любят жевать вещи вокруг себя пока они растут. Для них это способ исследования окружающей среды и открытия новых вещей. Несмотря на то, что для собаки что-то грызть — это естественно, опекуна точно не устроит вред, причиненный такими действиями четырехлапого.
Как избежать вреда от привычки собаки что-то грызть
Во-первых, собаку следует поощрять грызть правильные вещи — в зоомагазинах можно выбрать подходящую игрушку на любой вкус.
Во-вторых, когда животное остается дома само, ограничьте территорию, где она может находиться. Это можно сделать с помощью небольшого вольера, ограждения или оставить собаку в месте, где она не нанесет вреда вещам.
Конечно, опекун собаки должен следить за тем, или его личные вещи, важные документы и тому подобное были недостижимы для домашнего любимца.
Что делать, если вы застали собаку, когда она грызет что-то из домашних вещей
Прежде всего следует остановить ее резким звуком, отвлечь от процесса. Затем нужно заменить вещь, которую собака грызла, на специальную игрушку.
Отучить собаку грызть мебель можно с помощью обыкновенного мыла. Кусок мыла имеет каждый из нас. Все что вам нужно, это намазать (вернее сказать, натереть) мылом ножки мебели и те части, о которые ваша собачка любит чесать свои зубы.
Еще один важный совет: убедитесь, что уделяете домашнему любимцу достаточно времени — у него достаточно прогулок и игр.
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