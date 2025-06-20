Почему собака грызет вещи и как отучить ее от этого

Чаще всего склонность к порче вещей замечена у щенков в период смены зубов / © Pixabay

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Многие щенки любят жевать вещи вокруг себя пока они растут. Для них это способ исследования окружающей среды и открытия новых вещей. Несмотря на то, что для собаки что-то грызть — это естественно, опекуна точно не устроит вред, причиненный такими действиями четырехлапого.

Как избежать вреда от привычки собаки что-то грызть

Во-первых, собаку следует поощрять грызть правильные вещи — в зоомагазинах можно выбрать подходящую игрушку на любой вкус.

Во-вторых, когда животное остается дома само, ограничьте территорию, где она может находиться. Это можно сделать с помощью небольшого вольера, ограждения или оставить собаку в месте, где она не нанесет вреда вещам.

Конечно, опекун собаки должен следить за тем, или его личные вещи, важные документы и тому подобное были недостижимы для домашнего любимца.

Что делать, если вы застали собаку, когда она грызет что-то из домашних вещей

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Прежде всего следует остановить ее резким звуком, отвлечь от процесса. Затем нужно заменить вещь, которую собака грызла, на специальную игрушку.

Отучить собаку грызть мебель можно с помощью обыкновенного мыла. Кусок мыла имеет каждый из нас. Все что вам нужно, это намазать (вернее сказать, натереть) мылом ножки мебели и те части, о которые ваша собачка любит чесать свои зубы.

Еще один важный совет: убедитесь, что уделяете домашнему любимцу достаточно времени — у него достаточно прогулок и игр.

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