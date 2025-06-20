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- Украина
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Дроновая атака России по Украине: где были слышны взрывы
Враг атаковал ряд областей.
В ночь на 20 июня 2025 года россияне атаковали Украину ударными дронами.
О деталях сообщили в воздушных силах.
Также о звуках взрывов проинформировали мониторинговые каналы:
Днепропетровщина/Полтавщина;
Покровский р-н (Донеция);
Одесса;
Славянск (Донецк);
Краматорский р-н (Донеция);
Харьков;
Днепропетровщина/Харьковщина;
Изюмский р-н (Харьковщина).
Напомним, что ночью произошла атака РФ на Одессу: более 10 попаданий, пострадали пожарные .