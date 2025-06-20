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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1224
Время на прочтение
1 мин

Дроновая атака России по Украине: где были слышны взрывы

Враг атаковал ряд областей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 20 июня 2025 года россияне атаковали Украину ударными дронами.

О деталях сообщили в воздушных силах.

Также о звуках взрывов проинформировали мониторинговые каналы:

  • Днепропетровщина/Полтавщина;

  • Покровский р-н (Донеция);

  • Одесса;

  • Славянск (Донецк);

  • Краматорский р-н (Донеция);

  • Харьков;

  • Днепропетровщина/Харьковщина;

  • Изюмский р-н (Харьковщина).

Напомним, что ночью произошла атака РФ на Одессу: более 10 попаданий, пострадали пожарные .

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Дата публикации
Количество просмотров
1224
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