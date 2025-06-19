Затримка рідини в організмі: які продукти додати до раціону, аби забути про проблему

Вода. / © pixabay.com

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Затримка рідини часто викликає набряки у руках, ногах, на обличчі та животі. Проблема може бути як епізодичною, так і пов'язаною з такими факторами, як гормональні зміни, малорухливий спосіб життя чи навіть дієтою.

Ендокринологиня дала п’ять порад щодо боротьби із затримкою рідини, повідомляє ресурс NSC Total.

Ендокринологиея Фернанда Парра, каже дієта може бути важливим союзником у боротьбі з цією проблемою. Певні продукти мають властивості, що допомагають організму природним чином виводити зайву рідину.

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Їжте фрукти та овочі з високим вмістом води

Деякі фрукти та овочі вирізняються своєю природною сечогінною дією. Помічники у цьому - кавуни, ананаси та огірки. Вони мають легку сечогінну дію та стимулюють виведення рідини через сечу.

Додайте джерела калію до свого раціону

Банани та солодка картопля допомагають збалансувати електроліти в організмі та регулювати рівень натрію, що сприяє зменшенню набряків.

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Вживайте більше протизапальних продуктів

Імбир і куркума – це натуральні інгредієнти, які допоможуть контролювати запальні процеси, пов’язані із затримкою води.

Підтримуйте водний баланс

Пити воду протягом дня необхідно для належного функціонування нирок і запобігання затримці рідини.

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Уникайте ультраоброблених продуктів

Оброблені продукти, багаті на натрій та хімічні добавки, значно сприяють здуттю живота. Їх слід уникати, коли це можливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який напій допоможе в разі затримки рідини та сприятиме зниженню ваги.