Задержка жидкости в организме: какие продукты добавить в рацион, чтобы забыть о проблеме

Вода. / © pixabay.com

Реклама

Задержка жидкости часто вызывает отеки в руках, ногах, лице и животе. Проблема может быть как эпизодической, так и связанной с такими факторами, как гормональные изменения, малоподвижный образ жизни или даже диетой.

Эндокринологиня дала пять советов по борьбе с задержкой жидкости, сообщает ресурс NSC Total.

Эндокринология Фернанда Парра, говорит диета может быть важным союзником в борьбе с этой проблемой. Определенные продукты обладают свойствами, помогающими организму естественным образом выводить лишнюю жидкость.

Реклама

Ешьте фрукты и овощи с высоким содержанием воды

Некоторые фрукты и овощи отличаются своим естественным мочегонным действием. Помощники в этом – арбузы, ананасы и огурцы. Они обладают легким мочегонным действием и стимулируют выведение жидкости через мочу.

Добавьте источники калия в свой рацион

Бананы и сладкий картофель помогают сбалансировать электролиты в организме и регулировать уровень натрия, что способствует уменьшению отеков.

Реклама

Употребляйте больше противовоспалительных продуктов

Имбирь и куркума – это натуральные ингредиенты, которые помогут контролировать воспалительные процессы, связанные с задержкой воды.

Поддерживайте водный баланс

Пить воду в течение дня необходимо для надлежащего функционирования почек и предотвращения задержки жидкости.

Реклама

Избегайте ультраобработанных продуктов

Обработанные продукты, богатые натрием и химическими добавками, значительно способствуют вздутию живота. Их следует избегать, когда это возможно.

Напомним, ранее мы писали о том, какой напиток поможет при задержке жидкости и будет способствовать снижению веса.