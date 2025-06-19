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Задержка жидкости в организме: какие продукты добавить в рацион, чтобы забыть о проблеме
Излишняя вода способствует образованию неэстетических отеков лица, рук и ног, приводит к целлюлиту, увеличению массы тела.
Задержка жидкости часто вызывает отеки в руках, ногах, лице и животе. Проблема может быть как эпизодической, так и связанной с такими факторами, как гормональные изменения, малоподвижный образ жизни или даже диетой.
Эндокринологиня дала пять советов по борьбе с задержкой жидкости, сообщает ресурс NSC Total.
Эндокринология Фернанда Парра, говорит диета может быть важным союзником в борьбе с этой проблемой. Определенные продукты обладают свойствами, помогающими организму естественным образом выводить лишнюю жидкость.
Ешьте фрукты и овощи с высоким содержанием воды
Некоторые фрукты и овощи отличаются своим естественным мочегонным действием. Помощники в этом – арбузы, ананасы и огурцы. Они обладают легким мочегонным действием и стимулируют выведение жидкости через мочу.
Добавьте источники калия в свой рацион
Бананы и сладкий картофель помогают сбалансировать электролиты в организме и регулировать уровень натрия, что способствует уменьшению отеков.
Употребляйте больше противовоспалительных продуктов
Имбирь и куркума – это натуральные ингредиенты, которые помогут контролировать воспалительные процессы, связанные с задержкой воды.
Поддерживайте водный баланс
Пить воду в течение дня необходимо для надлежащего функционирования почек и предотвращения задержки жидкости.
Избегайте ультраобработанных продуктов
Обработанные продукты, богатые натрием и химическими добавками, значительно способствуют вздутию живота. Их следует избегать, когда это возможно.
Напомним, ранее мы писали о том, какой напиток поможет при задержке жидкости и будет способствовать снижению веса.