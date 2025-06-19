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В Украине резко изменится погода — о чем предупреждает синоптик
В пятницу погода в Украине будет неустойчивой из-за нескольких атмосферных фронтов.
В пятницу, 20 июня, в большинстве областей Украины ожидается свежая погода с температурой воздуха +15+21, в южной части будет до +25 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Ветер с северо-запада снова предполагается порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду», — уточнила она.
По ее данным, Украина сейчас находится между антициклоном на западе и циклоном на востоке.
Дожди местами с грозами пройдут ночью на юге, западе и севере Украины, а в течение дня пятницы будут идти в северных областях, на Волыни, Ровенщине и Харьковщине. На остальной территории без осадков.
Погода в Киеве 20 июня
В Киеве ожидается периодически дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с сильными штормовыми порывами. Похолодает в столице до +16+18 градусов.
В субботу еще будет прохладно, а в воскресенье уже потеплеет.
Ранее синоптики сообщили, что Украину ждет прохладная неделя с дождями. Летнее тепло вернется только в воскресенье.