Заявление Безуглой о «карме уклониста»: военный сказал, могут ли наказать скандальную нардепку

Нардепка Безуглая / © Facebook Марьяны Безуглой

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Заявление народного депутата Марьяны Безуглой о погибшем парне в Киеве является неэтичным и неэмпатичным. Однако ее не могут привлечь к ответственности за это.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал журналист и военный Павел Казарин.

Впрочем, следует понимать, что заявление Безуглой не нарушает действующее законодательство, поэтому прокуратура не может привлечь его к какой-либо ответственности. Там нет, например, призыва «сложить оружие» и тому подобное.

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«Граница тонкая и каждый человек находит ее в соответствии с количеством собственной внутренней эмпатии. Некоторые вещи, ее нельзя научиться. Либо ощущения такта есть, либо его нет», — подчеркнул Казарин.

Ранее мы писали, что нардепка Марьяна Безугла назвала «кармой» гибель 31-летнего Дмитрия из-за удара РФ по Киеву. Мол, он — «уклонист, косящий от армии на магистратуре».

Примечательно, что речь идет о парне, фото родителей которого на развалинах дома в Киеве облетело весь мир. Они не отходили от места атаки, ожидая хорошего известия о том, что их сын — жив. К сожалению, чуда не случилось.

Именно поэтому циничные слова Безуглой вызвали волну негодования в обществе.

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Удар по Киеву 17 июня: главное

Ночью 17 июня российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Враг применил беспилотники типа «Шахед» и баллистические ракеты, убив и ранив десятки мирных людей.

В офисе президента отреагировали на кровавую атаку. Глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул: Россия сознательно убивает гражданских в обычных домах.

Сегодня, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в результате жестокого удара по Киеву.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, во время массированной атаки 17 июня Россия целенаправленно ударила по многоэтажкам в Киеве. В частности, в дом на Соломенке попала высокоточная ракета Х-101.

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По последним данным, в результате массированного обстрела Киева погибли по меньшей мере 28 человек. Еще более 140 человек получили ранения.