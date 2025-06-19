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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
244
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В Україні різко зміниться погода — про що попереджає синоптикиня

У п’ятницю погода в Україні буде нестійкою через чергування кількох атмосферних фронтів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Українців очікує похолодання

Українців очікує похолодання / © Associated Press

У п’ятницю, 20 червня, у більшості областей України очікується свіжа погода з температурою повітря +15+21 градус, у південній частині буде до+25 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Вітер з північного заходу знову передбачається рвучким, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду», — уточнила вона.

За її даними, Україна наразі перебуває ся між антициклоном на заході та циклоном на сході.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на півдні, заході та півночі України, а протягом дня п’ятниці йтимуть у північних областях, на Волині, Рівненщині та на Харківщині. На решті території без опадів.

Погода у Києві 20 червня

У Києві очікується періодично дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний із сильними штормовими поривами. Похолоднішає в столиці до +16+18 градусів.

У суботу ще також буде прохолодно, а в неділю вже потеплішає.

Раніше синоптики повідомили, що на Україну чекає прохолодний тиждень з дощами. Літнє тепло повернеться лише в неділю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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