Українців очікує похолодання / © Associated Press

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У п’ятницю, 20 червня, у більшості областей України очікується свіжа погода з температурою повітря +15+21 градус, у південній частині буде до+25 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Вітер з північного заходу знову передбачається рвучким, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду», — уточнила вона.

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За її даними, Україна наразі перебуває ся між антициклоном на заході та циклоном на сході.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на півдні, заході та півночі України, а протягом дня п’ятниці йтимуть у північних областях, на Волині, Рівненщині та на Харківщині. На решті території без опадів.

Погода у Києві 20 червня

У Києві очікується періодично дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний із сильними штормовими поривами. Похолоднішає в столиці до +16+18 градусів.

У суботу ще також буде прохолодно, а в неділю вже потеплішає.

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Раніше синоптики повідомили, що на Україну чекає прохолодний тиждень з дощами. Літнє тепло повернеться лише в неділю.