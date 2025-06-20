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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 20 июня будет сильной: как себя уберечь

Магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 20 июня, активность Солнца увеличится и достигнет красного уровня – К-индекс-5. Магнитная буря будет высокой мощности.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Заметим, что магнитные бури бурлили на Земле более десяти дней. Впрочем, 19 июня магнитное влияние упало до зеленого уровня - К-индексу 3.

Фото: Meteoagent.

Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты добавить в рацион, чтобы забыть о проблеме.

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Дата публикации
Количество просмотров
24
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