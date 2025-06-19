- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 415
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 20 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Евро и злотый дальше теряют в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 20 июня. Доллар прибавил 6 коп, евро уменьшилось еще на 5 коп, злотый - на 2 коп.
Об этом сообщается на сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 41,68 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,85 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,18 (-2 коп.)
Напомним, банкир оценил, что будет с курсом доллара до конца 2025-го. По его словам, с июля по декабрь этого года американская валюта может вырасти в среднем на 2,5-5%. Эксперт отмечает, что "режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотические или "аритмические" колебания".