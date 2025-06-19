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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 20 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Евро и злотый дальше теряют в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курсы валют на 20 июня. / © pixabay.com

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 20 июня. Доллар прибавил 6 коп, евро уменьшилось еще на 5 коп, злотый - на 2 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанку.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,68 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,85 (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,18 (-2 коп.)

Напомним, банкир оценил, что будет с курсом доллара до конца 2025-го. По его словам, с июля по декабрь этого года американская валюта может вырасти в среднем на 2,5-5%. Эксперт отмечает, что "режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотические или "аритмические" колебания".

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