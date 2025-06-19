Гороскоп на 20 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно совершать волевые поступки

Гороскоп на 20 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Энергия, которая будет переполнять каждого из нас, позволит замахнуться на масштабные и очень важные проекты, поэтому не стоит тратить время на решение менее значимых задач, иначе можно упустить редкий шанс на успех.

Можно — и нужно — совершать волевые поступки и принимать серьезные решения, переходя от одного жизненного периода к другому — новому.

Овен

К новым делам надо приступать налегке, избавившись от всех недоделок, подтянув все «хвосты» и избавившись от старых профессиональных проблем, в противном случае они будут мешать и тянуть вас назад.

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Телец

Нельзя хвататься за все дела одновременно — рискуете не успеть нигде, поэтому стоит определиться с тем, что для вас более важно, и упорно работать только в этом направлении, отложив остальное на потом.

Близнецы

Сегодня смело можно высказывать самые фантастические профессиональные идеи: коллеги будут готовы воплотить их в жизнь, а начальство, хоть и возьмет время на размышление, в результате, все одобрит.

Рак

Заподозрив близкого человека в некрасивом поступке, не скрывайте от него свои негативные эмоции, а спросите его обо всем напрямую: скорее всего, . его объяснения будут логичными и вполне вас удовлетворят.

Лев

Главное в этот день — воздержаться от резких замечаний и двусмысленных шуток в отношении других — особенно малознакомых — людей, они могут воспринять такое отношение как серьезное оскорбление.

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Дева

Чтобы серьезный разговор с близким человеком не перерос в продолжительный конфликт, не стоит принимать его доводы в штыки — лучше внимательно выслушать, тем более, что в них будет свой смысл.

Весы

Хороший день для крупных покупок — например, бытовой техники: будучи приобретенной в этот день, она прослужит без поломок долгое время — до тех пор, пока вы сами не решите, что пришла пора ее заменить. .

Скорпион

Важно помнить о том, что иногда — даже если вам задали прямой вопрос — очень полезно промолчать, особенно если речь идет о конфликтной ситуации — это даст возможность сохранить хорошие отношения с близкими людьми.

Стрелец

Приступать к реализации проекта, о котором вы до сих пор могли только мечтать, рекомендуется только собрав надежную профессиональную команду — в одиночку вы, к сожалению, будете обречены на поражение.

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Козерог

День благоприятен для любых дел, но особых успех ждет те, которые так или иначе связаны с креативом: даже если ваша профессия не имеет никакого отношения к творчеству, вам удастся ликвидировать важную проблему.

Водолей

В поисках ответа на важный вопрос не стоит считать, свое мнение единственно верным, прислушивайтесь к советам окружающих — одна из высказанных ими идей может оказаться интересной и перспективной.

Рыбы

Финал рабочей недели — не самый лучший день для деловых переговоров, когда будет казаться, что собеседники не слышат друг друга, разговаривая сами с собой — по возможности, лучше перенести их на другое время.

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