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В Белом доме не исключают ядерный удар по Ирану — Fox News
По данным СМИ, американские военные «не сомневаются в эффективности бункерных взрывателей для ликвидации объекта Фордо».
Соединенные Штаты не исключают возможность применения тактического ядерного оружия для удара по иранскому ядерному объекту в Фордо.
Об этом в соцсети X сообщила журналистка Fox News Жаки Хайнрих со ссылкой на источник в администрации Белого дома.
По ее словам, «американские военные уверены в эффективности специализированных бункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо».
В то же время собеседник журналистки опроверг информацию о том, что любые варианты, включая использование тактического ядерного оружия, были сняты с рассмотрения.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал центр иранской ядерной, ракетной и военной инфраструктуры. После этого Иран отказался от переговоров с США о ядерной программе.
Вечером, 13 июня, Иран в ответ атаковал Израиль баллистикой.
Израиль уже обратился к Администрации президента США Дональда Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить иранскую ядерную программу.
Западные медиа 19 июня написали, что Трамп уже одобрил план возможной атаки на Иран. Однако откладывает ее, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы. Впрочем, американские чиновники ожидают атаку в ближайшие дни. Одной из возможных целей для США является хорошо защищенный объект по обогащению урана в Фордо.