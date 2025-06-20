Белый дом / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты не исключают возможность применения тактического ядерного оружия для удара по иранскому ядерному объекту в Фордо.

Об этом в соцсети X сообщила журналистка Fox News Жаки Хайнрих со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

По ее словам, «американские военные уверены в эффективности специализированных бункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо».

Реклама

В то же время собеседник журналистки опроверг информацию о том, что любые варианты, включая использование тактического ядерного оружия, были сняты с рассмотрения.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал центр иранской ядерной, ракетной и военной инфраструктуры. После этого Иран отказался от переговоров с США о ядерной программе.

Вечером, 13 июня, Иран в ответ атаковал Израиль баллистикой.

Израиль уже обратился к Администрации президента США Дональда Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить иранскую ядерную программу.

Реклама

Западные медиа 19 июня написали, что Трамп уже одобрил план возможной атаки на Иран. Однако откладывает ее, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы. Впрочем, американские чиновники ожидают атаку в ближайшие дни. Одной из возможных целей для США является хорошо защищенный объект по обогащению урана в Фордо.