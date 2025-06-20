День ангела 20 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 20 июня, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 20 июня

20 июня 2025 поздравьте с именинами Ивана, Иннокентия, Федора.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божья”. В детстве тихий, спокойный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым, дружелюбным.

Иннокентий — латинское имя, переводится как “безупречный”. В детстве замкнут, любит находиться в одиночестве. Во взрослом возрасте становится творческим, проявляет жесткость характера.

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Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве нежный, часто плачет, может капризничать. Во взрослом возрасте становится эмоциональной натурой, энергичным, всегда готовым помочь.

День ангела 20 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 июня — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, предохраняет тебя от всего злого, подсказывает правильные решения и поддерживает в важные моменты жизни. Желаю мира в сердце, гармонии в душе и благополучия во всем!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель никогда не покидает тебя, ведет легким путем, оберегает в жизненных бурях и помогает сохранять свет и тепло в душе. Желаю радости, вдохновения, счастливых событий и верных людей рядом.

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В этот особый день — День твоего ангела — желаю, чтобы твой небесный покровитель был всегда рядом и поддерживал тебя в каждом шагу. Пусть жизнь будет исполнена любви, веры, добрых известий и великих свершений!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник каждый день помогал преодолевать все трудности, защищал от всего недоброго и вдохновлял на добрые дела. Пусть в твоем сердце всегда будет свет, а в жизни — счастье и благополучие.

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С именинами! Пусть твой ангел всегда крыльями окутывает тебя, защищает от невзгод и поддерживает в каждом решении. Желаю тебе силы духа, душевного равновесия, искренней любви и исполнения самых заветных мечтаний!