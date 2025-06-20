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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

День ангела 20 червня: кого та як вітати з іменинами

20 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 20 червня, день ангела

Який сьогодні, 20 червня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 20 червня

20 червня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Інокентія, Федора.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим, дружелюбним.

Інокентій — латинське ім’я, перекладається як “бездоганний”. В дитинстві замкнутий, любить перебувати наодинці. В дорослому віці стає творчим, проявляє твердість характеру.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, часто плаче, може вередувати. В дорослому віці стає емоційною натурою, енергійним, завжди готовий допомогти.

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, охороняє тебе від усього злого, підказує правильні рішення та підтримує у важливі миті життя. Бажаю миру в серці, гармонії в душі й добробуту в усьому!

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець ніколи не покидає тебе, веде легкою дорогою, оберігає в життєвих бурях і допомагає зберігати світло й тепло в душі. Бажаю радості, натхнення, щасливих подій і вірних людей поруч.

***

У цей особливий день — День твого ангела — бажаю, щоб твій небесний покровитель був завжди поруч і підтримував тебе в кожному кроці. Нехай життя буде сповнене любові, віри, добрих звісток і великих звершень!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець щодня допомагав долати всі труднощі, захищав від усього недоброго й надихав на добрі справи. Нехай у твоєму серці завжди буде світло, а в житті — щастя і добробуту.

***

З іменинами! Нехай твій ангел завжди крилами огортає тебе, захищає від негараздів і підтримує в кожному рішенні. Бажаю тобі сили духу, душевної рівноваги, щирої любові та здійснення найзаповітніших мрій!

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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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