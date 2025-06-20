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Сходили на скачки: принцесса Беатрис с мужем Эдоардо слились в поцелуе на публике
Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци посетили третий день Royal Ascot.
Беатрис выбрала для выхода в свет яркое желтое платье с крупным цветочным принтом и тонким поясом на талии от Monique Lhuillier и шляпе с вуалью J Bees Millinery.
Свой яркий образ принцесса Йоркская дополнила туфлями-лодочками от Manolo Blahnik, надела серьги от Сhopard из белого золота с бриллиантами, а в руках держала клатч Mark Cross. Волосы Беатрис собрала в высокий хвост и накрутила легкими волнами. Также она сделала макияж глаз со стрелками и немного подчеркнула губы.
Ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци был в черном фраке, светло-сером жилете и белой рубашке, галстуке темно-бордового цвета и шляпе-цилиндре.
Пару запечатлели за поцелуем в королевской ложе, когда они наблюдали за скачками. Сразу видно, что на королевском Аскоте меньше формальностей.
Напомним, Беатрис и Эдоардо посещали скачки и в первый день Royal Ascot.