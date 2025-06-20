Леся Никитюк родила сына - блогер

Леся Никитюк

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Украинская ведущая Леся Никитюк, которая лишь недавно объявила о беременности, уже родила первенца.

По крайней мере, именно такую информацию от своих источников получил блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он отмечает, что знаменитость родила еще в воскресенье, 15 июня. Роды Леси Никитюк прошли в Первом роддоме Киева. Ведущая стала мамой мальчика.

Кстати, Богдан Беспалов также утверждает, что Леся Никитюк уже и выписалась из роддома без лишнего шума. Знаменитость встречал ее жених-военный Дмитрий Бабчук.

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"Леся Никитюк в воскресенье (15 июня - прим. ред.) родила мальчика. В Первом роддоме Киева. Сегодня (19 июня - прим. ред.) выписалась. Тихонько, без шума. Папа малыша встретил и забрал. Пусть растут здоровые и счастливые", - говорится в сообщении Богдана Беспалова.

Пост Богдана Беспалова / © BespaLOVmedia

Кстати, вероятно, певица Lida Lee тоже намекает на роды Леси Никитюк. Артистка опубликовала их совместное фото и поздравила ведущую. Впрочем, с чем именно - Lida Lee не указала. Поэтому, в Сети заподозрили, что певица поздравляла с рождением первенца.

Lida Lee и Леся Никитюк / © instagram.com/lidalee_official

Напомним, 16 июня Леся Никитюк объявила, что беременна первенцем. Знаменитость также показывала немалый округлый животик. Эта новость просто ошеломила Сеть. Украинские звезды активно реагировали и поздравляли Лесю.