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Леся Никитюк родила сына - блогер
Блогер Богдан Беспалов утверждает, что Леся Никитюк якобы уже стала мамой. Он также рассекретил пол малыша и дату его появления на свет.
Украинская ведущая Леся Никитюк, которая лишь недавно объявила о беременности, уже родила первенца.
По крайней мере, именно такую информацию от своих источников получил блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он отмечает, что знаменитость родила еще в воскресенье, 15 июня. Роды Леси Никитюк прошли в Первом роддоме Киева. Ведущая стала мамой мальчика.
Кстати, Богдан Беспалов также утверждает, что Леся Никитюк уже и выписалась из роддома без лишнего шума. Знаменитость встречал ее жених-военный Дмитрий Бабчук.
"Леся Никитюк в воскресенье (15 июня - прим. ред.) родила мальчика. В Первом роддоме Киева. Сегодня (19 июня - прим. ред.) выписалась. Тихонько, без шума. Папа малыша встретил и забрал. Пусть растут здоровые и счастливые", - говорится в сообщении Богдана Беспалова.
Кстати, вероятно, певица Lida Lee тоже намекает на роды Леси Никитюк. Артистка опубликовала их совместное фото и поздравила ведущую. Впрочем, с чем именно - Lida Lee не указала. Поэтому, в Сети заподозрили, что певица поздравляла с рождением первенца.
Напомним, 16 июня Леся Никитюк объявила, что беременна первенцем. Знаменитость также показывала немалый округлый животик. Эта новость просто ошеломила Сеть. Украинские звезды активно реагировали и поздравляли Лесю.