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Леся Нікітюк народила сина – блогер
Блогер Богдан Беспалов стверджує, що Леся Нікітюк нібито вже стала мамою. Він також розсекретив стать малюка та дату його появи на світ.
Українська ведуча Леся Нікітюк, яка лише нещодавно оголосила про вагітність, вже народила первістка.
Принаймні, саме таку інформацію від своїх джерел отримав блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він зазначає, що знаменитість народила ще в неділю, 15 червня. Пологи Лесі Нікітюк минула в Першому пологовому Києва. Ведуча стала мамою хлопчика.
До речі, Богдан Беспалов також стверджує, що Леся Нікітюк вже й виписалася з пологового без зайвого галасу. Знаменитість зустрічав її наречений-військовий Дмитро Бабчук.
"Леся Нікітюк в неділю (15 червня – прим. ред.) народила хлопчика. В Першому пологовому Києва. Сьогодні (19 червня – прим. ред.) виписалася. Тихенько, без шуму. Тато малюка зустрів та забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі", - йдеться в повідомленні Богдана Беспалова.
До речі, ймовірно, співачка Lida Lee теж натякає на пологи Лесі Нікітюк. Артистка опублікувала їхнє спільне фото та привітала ведучу. Утім, з чим саме - Lida Lee не вказала. Тож, у Мережі запідозрили, що співачка вітала з народженням первістка.
Нагадаємо, 16 червня Леся Нікітюк оголосила, що вагітна первістком. Знаменитість також показувала чималий округлий животик. Ця новина просто приголомшила Мережу. Українські зірки активно реагували та вітали Лесю.