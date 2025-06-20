Леся Нікітюк народила сина – блогер

Леся Нікітюк / © КЛАЦ

Реклама

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка лише нещодавно оголосила про вагітність, вже народила первістка.

Принаймні, саме таку інформацію від своїх джерел отримав блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він зазначає, що знаменитість народила ще в неділю, 15 червня. Пологи Лесі Нікітюк минула в Першому пологовому Києва. Ведуча стала мамою хлопчика.

До речі, Богдан Беспалов також стверджує, що Леся Нікітюк вже й виписалася з пологового без зайвого галасу. Знаменитість зустрічав її наречений-військовий Дмитро Бабчук.

Реклама

"Леся Нікітюк в неділю (15 червня – прим. ред.) народила хлопчика. В Першому пологовому Києва. Сьогодні (19 червня – прим. ред.) виписалася. Тихенько, без шуму. Тато малюка зустрів та забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі", - йдеться в повідомленні Богдана Беспалова.

Допис Богдана Беспалова / © BespaLOVmedia

До речі, ймовірно, співачка Lida Lee теж натякає на пологи Лесі Нікітюк. Артистка опублікувала їхнє спільне фото та привітала ведучу. Утім, з чим саме - Lida Lee не вказала. Тож, у Мережі запідозрили, що співачка вітала з народженням первістка.

Lida Lee та Леся Нікітюк / © instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, 16 червня Леся Нікітюк оголосила, що вагітна первістком. Знаменитість також показувала чималий округлий животик. Ця новина просто приголомшила Мережу. Українські зірки активно реагували та вітали Лесю.