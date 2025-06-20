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- Війна
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ГУР оприлюднило докази канібалізму в армії РФ: "Он его завалил, а потом ел две недели"
Військова розвідка оприлюднила радіоперехоплення, що підтверджує факт поїдання російським військовим свого товариша по службі на Куп’янському напрямку.
Головне управління розвідки оприлюднило докази канібалізму в армії РФ: російського військовослужбовця, якого вважали зниклим, як виявилось, з’їв товариш по службі.
Відповідне радіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР Міноборони України у Facebook.
«Никто никуда не с***ывался, „брелок“ его завалил, а потом ел на**й две недели», — розповів командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.
Пізніше вже й самого «Брелка» знайшли мертвим.
«Говорят двухсотым был, б**ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений», — каже окупант у радіоперехопленні.
За даними ГУР МО, «Брелок» та «Фома» проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, який діє на Куп’янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший на Харківщині.
Раніше ми писали про те, як російські окупанти зарізали свого командира та поїхали це святкувати.