Полонений російський зек розповів, як вояки армії РФ вбили свого командира та поїхали пити, гуляти та святкувати цю подію.

Російські окупанти зарізали свого командира та поїхали це святкувати.

Відповідне відео зі свідченнями полоненого зека-окупанта оприлюднив журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

У полон до військових ЗСУ потрапив російський зек, який розповів, як вояки армії РФ зарізали свого командира та поїхали пити, гуляти та святкувати цю подію.

"Ні Пахома, ні Ведмедя, ні Марса? Полонений зек поетично, але плутано розповідає, як зарізали свого російського командира (командирів?), забрали його (їхню?) зброю та поїхали пити, гуляти і це діло святкувати. Що ж, самознищення окупантів повністю вітається. Продовжуйте, не зупиняйтесь", - написав Бутусов під відео.

Російські окупанти зарізали свого командира та поїхали це святкувати

Нагадаємо, ввечері 28 липня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух, зафіксовано влучання у будівлю "МВС ДНР".

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