Оля Цибульская, Лилия Ребрик, Елена Светлицкая: звезды со своими детьми посетили премьеру семейного фильма

Оля Цибульская с сыном Нестором

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В кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера нового семейного фильма "Элио" - трогательной анимации от студий Disney и Pixar.

Мероприятие посетили звездные гости: Оля Цибульская с сыном Нестором, который озвучил в картине персонажа Глордона, Лилия Ребрик с дочерью, Елена Светлицкая с дочерью, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью и другие.

Оля Цибульская с сыном Нестором

Лилия Ребрик с дочерью

Елена Светлицкая с дочерью

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко с дочерью

О фильме:

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История от Disney и Pixar рассказывает об Элио — мальчике с живой фантазией, чувствующего себя чужим в своем мире. Однажды он случайно оказывается в сердце галактического сообщества — крупной межпланетной организации, объединяющей существ из разных миров. Там, по недоразумению, Элио принимают за представителя всей Земли.

Он совсем не готов к такой ответственности, но именно это неожиданное предназначение заставляет его учиться общаться с странными пришельцами, проходить сложные испытания и искать ответы не только во Вселенной, но и в самом себе.

Фильм "Элио" уже в украинском прокате.