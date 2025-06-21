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- Шоу-бизнес
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Оля Цибульская, Лилия Ребрик, Елена Светлицкая: звезды со своими детьми посетили премьеру семейного фильма
Звездные гости первыми увидели увлекательную историю о мальчике Элио.
В кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера нового семейного фильма "Элио" - трогательной анимации от студий Disney и Pixar.
Мероприятие посетили звездные гости: Оля Цибульская с сыном Нестором, который озвучил в картине персонажа Глордона, Лилия Ребрик с дочерью, Елена Светлицкая с дочерью, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью и другие.
О фильме:
История от Disney и Pixar рассказывает об Элио — мальчике с живой фантазией, чувствующего себя чужим в своем мире. Однажды он случайно оказывается в сердце галактического сообщества — крупной межпланетной организации, объединяющей существ из разных миров. Там, по недоразумению, Элио принимают за представителя всей Земли.
Он совсем не готов к такой ответственности, но именно это неожиданное предназначение заставляет его учиться общаться с странными пришельцами, проходить сложные испытания и искать ответы не только во Вселенной, но и в самом себе.
Фильм "Элио" уже в украинском прокате.