В красном платье с пикантным декольте: Оля Цибульская в эффектном образе представила новую песню

Оля Цибульская

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Оля Цибульская представила свою новую песню «Ненормальна» и клип на нее.

По словам артистки, ее новая работа — это громкое заявление: быть собой теперь не стыдно, а модно. Этот сингл превращает внутреннюю борьбу в празднование свободы.

"Этот трек - гимн женщинам, которые устали жить по чужим сценариям, которые хоть раз испытывали давление общества, но нашли в себе силы оставаться верными себе. Это состояние, в котором ты больше не пытаешься нравиться, а позволяешь себе быть настоящей", - говорит Оля.

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Оля Цибульская

Клип усиливает главный месседж композиции — нежность, решительность и красота женщины, которая больше не играет ролей, а живет по полной.

«Меня многократно называли «ненормальной» — за выбор, за голос, за искренность. И я решила: да будет так. Если быть собой – это «ненормально», тогда я счастлива быть именно такой», – прокомментировала артистка.

В видеоработе Цибульская предстала в эффектном аутфите. На ней было красное обтягивающее платье миди с рукавами-фонариками и пикантным декольте, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой лук певица дополнила черными босоножками на шпильках, укладкой с кудрями, нежным макияжем и элегантными украшениями.

Оля Цибульская

А еще Оля в клипе примеряла забавный костюм лягушки.

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Оля Цибульская