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- Шоу-бизнес
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В наряде с цветами и золотых босоножках: красивая Оля Цибульская на мероприятии в Киеве
Артистка в стильном образе выступила на ивенте в столице.
В Киеве, в ресторане Mr.Zuma, состоялась встреча-вдохновение с Олей Цибульской — певицей, инфлюэнсером и автором книги «ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі».
На ивенте артистка продемонстрировала стильный аутфит. На ней был костюм травяного оттенка, состоявший из юбки миди и полупрозрачной блузки, украшенной 3D-цветами. Сверху Оля надела пастельно-салатовый жакет от украинского бренда Otherwise.
Свой лук она дополнила золотыми босоножками и зеленой замшевой сумкой на золотой цепочке. Цибульская сделала стильную укладку, макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит красивым украшением с черным камнем.
Модератором мероприятия была ведущая Мирослава Мандзюк.
За музыкальную атмосферу ивента отвечала музыкант и диджей Olya Liudovyk, которая своим диджей-сетом подарила присутствующим невероятное наслаждение.
Мероприятие началось с лекции на тему: «Когда мода стала психотерапией: Дали, Скиапарелли и растрепанное тело эпохи» от историка, педагога, лектора культурно-просветительских проектов Игоря Кошиля.
Первая солистка Национальной оперы Украины, обладательница гран-при и лауреат международных конкурсов Александра Панченко под диджей-сет от Olya Liudovyk очаровала всех современным балетным перформансом.
После этого балерина провела небольшой мастер-класс: она показала несколько балетных движений, а все желающие повторяли за ней.
В рамках инвента состоялся public talk на тему: «Вливает ли стиль на восприятие себя?» с участием Оли Цибульской и фэшн-блогера и благотворительницы Людмилы Луцук.
На встрече девушки поддержали сбор Людмилы Луцук для шестилетней Риммы, страдающей смертельной болезнью INAD, собрав на аукционе более 105 тысяч гривен.
В завершение мероприятия Оля Цибульская порадовала гостей своим выступлением, исполнив любимые хиты.
Напомним, Оля Цибульская на презентации своей книги предстала в деловом черном костюме-тройке, белой рубашке и черном галстуке.