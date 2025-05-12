В наряде с цветами и золотых босоножках: красивая Оля Цибульская на мероприятии в Киеве

Оля Цибульская и Анна Малиновская

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В Киеве, в ресторане Mr.Zuma, состоялась встреча-вдохновение с Олей Цибульской — певицей, инфлюэнсером и автором книги «ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі».

Мирослава Мандзюк и Ольга Цибульская/Фото Андрей Поддубняк

На ивенте артистка продемонстрировала стильный аутфит. На ней был костюм травяного оттенка, состоявший из юбки миди и полупрозрачной блузки, украшенной 3D-цветами. Сверху Оля надела пастельно-салатовый жакет от украинского бренда Otherwise.

Елена Безвербная, Оля Цибульская, Анна Малиновская/Фото Андрей Поддубняк

Свой лук она дополнила золотыми босоножками и зеленой замшевой сумкой на золотой цепочке. Цибульская сделала стильную укладку, макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит красивым украшением с черным камнем.

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Оля Цибульская и ЮЛА/Фото Андрей Поддубняк

Модератором мероприятия была ведущая Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк/Фото Андрей Поддубняк

За музыкальную атмосферу ивента отвечала музыкант и диджей Olya Liudovyk, которая своим диджей-сетом подарила присутствующим невероятное наслаждение.

Мероприятие началось с лекции на тему: «Когда мода стала психотерапией: Дали, Скиапарелли и растрепанное тело эпохи» от историка, педагога, лектора культурно-просветительских проектов Игоря Кошиля.

Игорь Кошиль/Фото Андрей Поддубняк

Первая солистка Национальной оперы Украины, обладательница гран-при и лауреат международных конкурсов Александра Панченко под диджей-сет от Olya Liudovyk очаровала всех современным балетным перформансом.

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Александра Панченко/Фото Андрей Поддубняк

Александра Панченко/Фото Андрей Поддубняк

После этого балерина провела небольшой мастер-класс: она показала несколько балетных движений, а все желающие повторяли за ней.

В рамках инвента состоялся public talk на тему: «Вливает ли стиль на восприятие себя?» с участием Оли Цибульской и фэшн-блогера и благотворительницы Людмилы Луцук.

Людмила Луцук и Оля Цибульская/Фото Андрей Поддубняк

На встрече девушки поддержали сбор Людмилы Луцук для шестилетней Риммы, страдающей смертельной болезнью INAD, собрав на аукционе более 105 тысяч гривен.

В завершение мероприятия Оля Цибульская порадовала гостей своим выступлением, исполнив любимые хиты.

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Елена Шершнева, Оля Цибульская, Инна Кириченко, Анна Малиновская/Фото Андрей Поддубняк

Людмила Луцук, Ирина Красуля, Оля Цибульская, Диана Глостер/Фото Андрей Поддубняк

Монро/Фото Андрей Поддубняк

Анжела Чигрин/Фото Андрей Поддубняк

Диана Глостер/Фото Андрей Поддубняк

Ксения Литвинова, Оля Цибульская/Фото Андрей Поддубняк

Мария Кайзер, Алена Ротай, Оля Цибульская, Людмила Луцук, Татьяна Федун/Фото Андрей Поддубняк

Татьяна Карикова, Оля Цибульская, Катя Тейлор/Фото Андрей Поддубняк

Анна Шаянова, Виктория Кагаловская, Марина Аристова, Ольга Саенко, Анна Малиновская/Фото Андрей Поддубняк

Анна Кузнецова, Елена Чиженко, Наталья Новотарская, Анна Малиновская/Фото Андрей Поддубняк

Марина Аристова, Ольга Саенко/Фото Андрей Поддубняк

Катя Елецких, Александра Панченко/Фото Андрей Поддубняк

Напомним, Оля Цибульская на презентации своей книги предстала в деловом черном костюме-тройке, белой рубашке и черном галстуке.