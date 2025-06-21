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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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День летнего солнцестояния в 2025 году: поздравления в прозе и стихах, открытки

21 июня 2025 года состоится интересное астрономическое явление — День летнего солнцестояния. Отправляйте своим друзьям, родным, любимым открытки и поздравления.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Поздравление с Днем летнего солнцестояния 2025 года

Поздравление с Днем летнего солнцестояния 2025 года / © unsplash.com

С Днем летнего солнцестояния!
Пусть сегодняшнее солнце — самое высокое и яркое в году — принесет в твою жизнь максимум тепла, света и гармонии. Желаю обновления сил, ясности мнений и вдохновения на хорошие перемены. Пусть внутренний свет сияет не менее ярко, чем небесный!

День летнего солнцестояния 2025 года / © ТСН

День летнего солнцестояния 2025 года / © ТСН

Солнце в зените, день — самый ясный,
Миру дарит тепло самое сильное.
Пусть это летнее солнцестояние
Согреет сердце твое приветливое.
Желаю света, любви и добра,
Чтобы судьба щедрой у тебя была!

День летнего солнцестояния 2025 года / © ТСН

День летнего солнцестояния 2025 года / © ТСН

В День летнего солнцестояния желаю тебе светлого пути, добрых решений и внутреннего покоя. Пусть в твоей жизни всегда будет место солнцу — и на небе, и в сердце.

День летнего солнцестояния 2025 года / © ТСН

День летнего солнцестояния 2025 года / © ТСН

Солнце стоит на высокой вершине,
Свет разлит в волшебном часе.
С летним праздником тебя я поздравляю
Радости, силы и тепла пожелаю!
Пусть в жизни, как в эту пору дня,
Свет и счастье не погаснут каждый день.

День летнего солнцестояния 2025 года / © ТСН

День летнего солнцестояния 2025 года / © ТСН

Солнце сегодня держится на небе самое длинное — так что пусть и счастье задержится в твоей жизни как можно дольше! С летним солнцестоянием тебя! Желаю силы, равновесия, любви к себе и миру. Пусть каждый новый день будет немного светлее предыдущего.

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