Редкий выход: Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном и дочерью сходили в кинотеатр

Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко и их дочь

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Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе со своей 9-летней дочерью Ниной посетили допремьерный показ семейного фильма «Элио», который состоялся в кинотеатре «Оскар» в Киеве.

Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко и их дочь/Фото Кирилл Авраменко

Знаменитости появились на ивенте в образах в стиле кэжуал. На Тоне была синяя футболка, голубые джинсы и бежевые кеды. Свой лук певица дополнила серьгами-кольцами и жемчужным ожерельем с подвеской в виде синего блестящего сердца. На Арсене – оранжевая футболка, которую он скомбинировал с черными широкими брюками и оранжевыми кроссовками. Девочка была одета в черно-белый полосатый топ с красным сердцем, черные брюки и кроссовки.

О фильме:

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История от Disney и Pixar рассказывает об Элио — мальчике с живой фантазией, чувствующего себя чужим в своем мире. Однажды он случайно оказывается в сердце галактического сообщества — крупной межпланетной организации, объединяющей существ из разных миров. Там, по недоразумению, Элио принимают за представителя всей Земли.

Он совсем не готов к такой ответственности, но именно это неожиданное предназначение заставляет его учиться общаться с странными пришельцами, проходить сложные испытания и искать ответы не только во Вселенной, но и в самом себе.

Фильм "Элио" уже в украинском прокате.