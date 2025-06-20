Украинские военные придумали, как уберечь свою технику и как заставить оккупантов тратить снаряды

Война в Украине / © Getty Images

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Макеты военного оружия и техники сейчас активно передают нашим бойцам волонтеры. Ведь это отвлекает врага, уменьшает запас его снарядов, а главное — спасает жизни воинов. Потому что если макет сделан качественно, россияне проводят доразведку, колеблются и оттягивают момент удара. А это время, которое украинские защитники используют в свою пользу.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Задача в тылу, о которой просят сами же военные — скопировать технику так, чтобы удавалось отвлекать внимание россиян.

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«Мне позвонили ребята, говорят очень нужны макеты. Нам нужны именно гаубицы М-777. А я говорю: вряд ли найду, но могу сделать, а они — „да ну ладно“. Не было никаких чертежей, по фотографиям ориентировались», — говорит основатель благотворительного фонда «На часі» Руслан Клименко.

Сейчас в цехе своей волонтерской организации они могут собрать до десятка штук за несколько недель или месяц, в зависимости от наличия деревянных заготовок. Потому что макет именно из дерева.

Макет военной техники / © ТСН

Единственная не деревянная заготовка это — дуло. Потому что оно и блестеть должно характерно для правдоподобности и нагреваться, чтобы макет воспринимали за настоящий.

«Преимущество этого макета — его можно из состояния боевого, одному человеку, положить в состояние отдыха. И вот когда он ночью лежит, и они окопными свечами нагревают, то ночью в тепловизор это якобы отстрелянный, настоящий ствол», — говорит Руслан Клименко.

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Казалось бы, о подобных хитростях лучше молчать, но военные говорят — наоборот, пусть россияне думают, что у нас этих макетов тысячи.

«Это нам помогает тратить их запасы снарядов, больше иметь времени для перемещений, если они не уверены, настоящая ли это цель и занимаются дорожной разведкой», — говорит военный.

Подразделение Максима одно из тех, что уже пользовалось этими макетами. В частности БМП-2. Она также вышла из цеха где сейчас собирают М-777. На нее враг потратил немало снарядов.

Стоимость макета 1,5 тыс долларов. Тогда как иностранные аналоги стоят в 3-5 раз дороже. А если макет надувной то цена взлетает и в сотни раз.

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Россияне в среднем тратят на макет от 5 до 20 боеголовок. А на Покровщине, однажды, даже более 200 снарядов — и это рекорд.

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