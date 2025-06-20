"Бенфика" с Трубиным разнесла соперника на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

Анатолий Трубин / © Associated Press

Реклама

Португальская "Бенфика" разгромила новозеландский "Окленд Сити" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на "Inter&Co Stadium" в американском Орландо завершился со счетом 6:0 .

Лиссабонцы открыли счет в компенсированное к первому тайму время – пенальти реализовал Анхель Ди Мария.

В перерыве началась сильная гроза и организаторы решили приостановить игру из-за угрозы удара молнии.

Реклама

Пауза составила 2 часа 10 минут и стала самой длинной на Клубном чемпионате мира-2025. Предыдущий рекорд принадлежал поединку "Пачука" - "Зальцбург", который из-за непогоды приостанавливали на 90 минут.

После того, как команды вернулись на поле, "Бенфика" отправила еще пять мячей в сетку ворот соперника. По голу забили Вангелис Павлидис и Ренату Санчеш, дубль оформил Леандро Баррейро, а точку в этой игре на 90+8-й минуте поставил Ди Мария, который реализовал еще один 11-метровый.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл полный матч, выполнив два сейва и сохранив свои ворота "сухими".

Обзор матча "Бенфика" – "Окленд Сити"

Будет добавлен в скором времени.

Реклама

В другом матче 2-го тура группы C встретятся "Бавария" (Германия) и "Бока Хуниорс" (Аргентина). Этот поединок состоится 21 июня, начало – 04:00 по киевскому времени.

В первом туре "Бенфика" и "Бока Хуниорс" сыграли вничью (2:2), а "Бавария" уничтожила "Окленд Сити" (10:0).

В заключительном туре 24 июня "Бенфика" сразится с "Баварией", а в параллельном матче сойдутся "Окленд Сити" и "Бока Хуниорс".

На нашем сайте доступно полное расписание и результаты всех матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Реклама

Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных поединков.