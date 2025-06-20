- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 607
- Время на прочтение
- 2 мин
"Украина не в приоритете": Ходжес сказал, чего ожидать от саммита НАТО
Генерал Годжес заявил, что не видит «никакого пункта» в отношении Украины в официальной повестке дня саммита НАТО.
На предстоящем саммите НАТО приоритетом станет не поддержка Украины, а достижение договоренности об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП.
Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес в эфире телемарафона в слоте «1+1».
Он выразил разочарование тем, что Украина не является главным пунктом повестки дня, и призывает европейских лидеров воспользоваться возможностью для усиления помощи Киеву.
Приоритеты саммита НАТО: 5% ВВП на оборону
«Лучше всего для Украины было бы воспользоваться случаем этого саммита для двусторонних разговоров с лидерами разных стран, чтобы они выразили свою поддержку как Украине, так и президенту Зеленскому лично», — отметил Ходжес.
Однако, по мнению генерала, этот вопрос «даже не стоит первого пункта в повестке дня».
«Я здесь читаю, вижу, что они хотят просто прийти к согласию, что все достигнут [уровня расходов — ред.] 5% ВВП на оборону», — сказал он.
Генерал подчеркнул, что это будет сложной задачей, приведя пример Испании, которая уже заявила, что не сможет столь увеличить оборонные расходы и потому не одобряет инициативу. По его мнению, основной целью саммита будет «просто прийти к согласию на 5%, помириться и не дать президенту Трампу устраниться от этого».
Нехватка внимания к Украине и призыв к действию
Ходжес не видит «никакого пункта» в отношении Украины в официальной повестке дня саммита НАТО. Впрочем, он выразил надежду, что лидеры стран сплотятся и воспользуются случаем этого собрания для того, чтобы помочь Украине.
«Очень много будет разговоров, совещаний и всевозможных конференций», — отметил Ходжес.
Он также добавил, что лично будет присутствовать на сопутствующих мероприятиях в Гааге вечером в понедельник и утром, где планирует говорить с немецкими, голландскими и британскими журналистами.
«Будем призывать, будем привлекать внимание к Украине, до того, как важно ей помогать», — подытожил Ходжес, подчеркнув, что он «несомненно, не опускает руки» и будет «давить» на Белый дом, чтобы в администрации Трампа наконец-то осознали важность помощи Украине в противостоянии российской агрессии.
Напомним, США давят на союзников по НАТО по Украине. В итоговом коммюнике июньского саммита Альянса, вероятно, будет лишь беглое упоминание об обороноспособности Украины без четкого подтверждения поддержки.