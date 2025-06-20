"Україна не у пріоритеті": Годжес сказав, чого очікувати від саміту НАТО

На червневому саміті НАТО війна в Україні не буде провідною темою

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На майбутньому саміті НАТО пріоритетом стане не підтримка України, а досягнення домовленості про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

Таку думку висловив колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону у слоті «1+1».

Він висловив розчарування тим, що Україна не є головним пунктом порядку денного, і закликає європейських лідерів скористатися нагодою для посилення допомоги Києву.

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Пріоритети саміту НАТО: 5% ВВП на оборону

«Найліпше для України було б скористатися нагодою цього саміту для двосторонніх розмов з лідерами різних країн, щоб вони висловили свою підтримку як Україні, так і президенту Зеленському особисто», — зазначив Годжес.

Однак, на думку генерала, це питання «навіть не стоїть першим пунктом на порядку денному».

«Я тут читаю, бачу, що вони хочуть просто дійти згоди, що всі досягнуть [рівня видатків — ред.] 5% ВВП на оборону», — сказав він.

Генерал підкреслив, що це буде складним завданням, навівши приклад Іспанії, яка вже заявила, що не зможе настільки збільшити оборонні витрати і тому не схвалює ініціативу. На його думку, основною метою саміту буде «просто дійти згоди на 5%, помиритися і не дати президенту Трампу усунутися від цього».

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Брак уваги до України та заклик до дії

Годжес не бачить «жодного пункту» щодо України в офіційному порядку денному саміту НАТО. Втім, він висловив надію, що лідери країн згуртуються і скористаються нагодою цих зборів для того, щоб допомогти Україні.

«Дуже багато буде розмов, нарад та всіляких конференцій», — зазначив Годжес.

Він також додав, що особисто буде присутній на супутніх заходах у Гаазі ввечері у понеділок та вранці у вівторок, де планує говорити з німецькими, голландськими та британськими журналістами.

«Будемо закликати, будемо привертати увагу до України, до того, як важливо їй допомагати», — підсумував Годжес, підкресливши, що він «безперечно, не складає руки» і буде «тиснути» на Білий дім, щоб в адміністрації Трампа нарешті усвідомили важливість допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

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Нагадаємо, США тиснуть на союзників по НАТО щодо України. У підсумковому комюніке червневого саміту Альянса, ймовірно, буде лише побіжна згадка про обороноздатність України без чіткого підтвердження підтримки.