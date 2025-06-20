Одне зі знеболювальних тепер тільки за е-рецептом: МОЗ посилює контроль

МОЗ України посилює контроль

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Міністерство охорони здоров’я України змінило правила відпуску лікарського засобу з міжнародною непатентованою назвою (МНН) налбуфін. Відтепер ці препарати, що класифікуються за кодом АТС N02AF (налбуфін, буторфанол, диналбуфін себакат), можна отримати виключно за електронним рецептом.

Про це повідомили у МОЗ України.

Винятки та контроль

Винятки передбачені лише для аптек, що працюють у прифронтових районах або зонах активних бойових дій, де відсутня технічна можливість виписувати електронні рецепти. У таких випадках, до завершення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після, аптеки матимуть право відпускати налбуфін за паперовим рецептом. Проте вони зобов’язані зберігати ці рецепти упродовж трьох років. Дотримання нових норм рецептурного відпуску контролюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба), яка проводитиме відповідні перевірки аптек.

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Причини змін: зростання виробництва та зловживання

Рішення про посилення контролю пов’язане із системною проблемою безрецептурного продажу налбуфіну. За даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ), у 2023 році було виписано 2 595 електронних рецептів на налбуфін, з яких погашено лише 341. У 2024 році ці показники зросли до 4 987 виписаних та 794 погашених рецептів відповідно.

Водночас Держлікслужба зафіксувала значне зростання виробництва та реалізації препарату. Лише у 2024 році вироблено на 43,4% більше упаковок, ніж у 2021-му, а обсяг продажів зріс на 37,1% порівняно з 2021 роком.

На початку 2025 року, за дорученням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Держлікслужба провела перевірку обігу налбуфіну в аптечній мережі. Результати моніторингу виявили, що в багатьох випадках аптеки не могли надати паперові рецепти, за якими відпускали препарат. Це свідчить про ризик безрецептурного продажу налбуфіну, що є прямим порушенням законодавства.

Прозорий контроль та ефективність системи

Запровадження обов’язкового електронного рецепта для налбуфіну є необхідним кроком до прозорого контролю обігу препаратів, що мають ризик зловживання. Електронна система вже довела свою ефективність у контролі за обігом наркотичних і психотропних лікарських засобів, тому очікується, що вона буде такою ж дієвою і для налбуфіну.

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Що таке налбуфін?

Лікарські засоби з МНН «Налбуфін» — це сильнодійні опіоїдні знеболювальні, які можуть спричиняти залежність і застосування яких вимагає дотримання особливих рекомендацій. Важливо зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не вносила налбуфін до Списків контролю Єдиної конвенції ООН з наркотичних засобів 1961 року, оскільки, за їхньою оцінкою, потенціал зловживання не виправдовує додаткових міжнародних обмежень. Проте в деяких країнах діють власні обмеження щодо налбуфіну, що залежить від їхньої внутрішньої політики контролю обігу опіоїдних препаратів.

Нагадаємо, українські споживачі стикаються із зростанням цін на ліки після заборони маркетингових договорів, Вона почалася діяти у березні у рамках нового фармацевтичного регулювання. На практиці виявилось, що пряма залежність між націнками в аптеках і маркетингом не така очевидна, як очікувалося.