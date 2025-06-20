Сибіга нагадав Путіну про два мільйони ніг російських солдатів

Втрати армії РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга відповів на погрози президента РФ Володимира Путіна окупувати Суми та його цинічну заяву про те, що Росія має право володіти всім, куди ступає нога російського солдата.

У своєму дописі в мережі Х він назвав цю заяву «божевільною».

«Насправді, куди б не ступив російський солдат, він приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення. Путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими дронами. Він масовий вбивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій лазні в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг», — наголосив Сибіга.

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За його словами, цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США.

«У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний воєнний злочинець Росії обговорює плани захоплення більшої кількості української території та вбивства більшої кількості українців», — зазначив очільник українського МЗС.

Андрій Сибіга додав, що Путін не тільки знищує своїх солдатів, посилаючи на загарбницьку війну, але й «ставить росіян усередині країни на коліна економічно».

Голова української дипломатії вважає, що господа Кремля намагається своїми заявами відвернути увагу громадськості від повного провалу свого 25-річного правління, яке привело Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран.

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«Єдиний спосіб змусити Росію до миру — це позбавити її відчуття безкарності. Збільшити підтримку оборони України та завдати сильного удару по російській економіці руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Повернути Москву до тями», — підсумував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у своєму виступі на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі Володимир Путін також заявив, що Москва нібито не вимагає капітуляції України, а лише сподівається на визнання Україною втрати окупованих територій.