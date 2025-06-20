Сибига напомнил Путину о двух миллионах ног российских солдат

Потери армии РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на угрозы президента РФ Владимира Путина оккупировать Сумы и его циничное заявление о том, что Россия имеет право владеть всем, куда ступает нога российского солдата.

В своей заметке в сети Х он назвал это заявление «сумасшедшим».

«На самом деле, куда бы ни ступил российский солдат, он приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путину безразличны российские солдаты или их ноги, разорванные украинскими дронами. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув никакой стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног», — подчеркнул Сибига.

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По его словам, циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США.

«В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата большего количества украинской территории и убийства большего количества украинцев», — отметил глава украинского МИД.

Андрей Сибига добавил, что Путин не только уничтожает своих солдат, посылая на захватническую войну, но и «ставит россиян внутри страны на колени экономически».

Глава украинской дипломатии считает, что хозяин Кремля пытается своими заявлениями отвлечь внимание общественности от полного провала своего 25-летнего правления, которое привело Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран.

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«Единственный способ заставить Россию к миру — это лишить ее ощущения безнаказанности. Увеличить поддержку обороны Украины и нанести сильный удар по российской экономике разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Вернуть Москву в чувство», — подытожил Андрей Сибига.

Напомним, в своем выступлении на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин также заявил, что Москва якобы не требует капитуляции Украины, а лишь надеется на признание Украиной потери оккупированных территорий.