Путин заявил, что Россия не ожидает капитуляции Украины: что на самом деле стоит за заявлением

Владимир Путин / © Associated Press

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Путин заявил, что Россия не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий».

Такое заявление президент РФ сделал во время выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который превратился в площадку оправдания и оглашения дальнейших планов Кремля по войне против Украины.

Путин подчеркнул, что Москва не ставит целью полное поражение Киева, однако фактически требует, чтобы Украина официально согласилась с потерей оккупированных территорий. Он назвал это «признанием реалий на земле».

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Параллельно с политическими заявлениями лидер РФ объявил о глубоких изменениях в структуре российской экономики, заявив о необходимости отказа от разграничения между военными и гражданскими предприятиями. Это четкий сигнал о милитаризации всей хозяйственной системы государства, что свидетельствует о намерениях вести затяжную войну.

Напомним, накануне форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил, что Россия не намерена прекращать наступление. Более того, по его словам, Москва имеет «стратегическое преимущество» и планирует продвижение вглубь территории Украины.

«Прекращение огня нам не нужно. Мы продвигаемся и будем продолжать это делать», — заявил Песков.