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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Время на прочтение
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Взял в руки дрон, а он взорвался: на Херсонщине пострадал мужчина

Житель Херсонщины пострадал от взрыва дрона. Он взял его в руки, а затем устройство сдетонировало.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У мужчины в руках взорвался дрон

У мужчины в руках взорвался дрон / © Defense Express

В посёлке Днепровское Белозерской общины, что в Херсонской области, произошёл трагический инцидент. Мужчина взял в руки дрон, который неожиданно взорвался.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В результате детонации взрывчатки пострадал 64-летний местный житель. Поэтому он получил взрывную травму и ампутацию стопы. Потерпевшего госпитализировали.

Напомним, дом спасателя из Одессы, Александра Ламекина, разрушен в результате атаки российского беспилотника.

Как отметили спасатели, Александр не кажется, что главное — это то, что они с женой остались живы.

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Дата публикации
Количество просмотров
69
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