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Взял в руки дрон, а он взорвался: на Херсонщине пострадал мужчина
Житель Херсонщины пострадал от взрыва дрона. Он взял его в руки, а затем устройство сдетонировало.
В посёлке Днепровское Белозерской общины, что в Херсонской области, произошёл трагический инцидент. Мужчина взял в руки дрон, который неожиданно взорвался.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
В результате детонации взрывчатки пострадал 64-летний местный житель. Поэтому он получил взрывную травму и ампутацию стопы. Потерпевшего госпитализировали.
Напомним, дом спасателя из Одессы, Александра Ламекина, разрушен в результате атаки российского беспилотника.
Как отметили спасатели, Александр не кажется, что главное — это то, что они с женой остались живы.