Взял в руки дрон, а он взорвался: на Херсонщине пострадал мужчина

У мужчины в руках взорвался дрон / © Defense Express

Реклама

В посёлке Днепровское Белозерской общины, что в Херсонской области, произошёл трагический инцидент. Мужчина взял в руки дрон, который неожиданно взорвался.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В результате детонации взрывчатки пострадал 64-летний местный житель. Поэтому он получил взрывную травму и ампутацию стопы. Потерпевшего госпитализировали.

Реклама

Напомним, дом спасателя из Одессы, Александра Ламекина, разрушен в результате атаки российского беспилотника.

Как отметили спасатели, Александр не кажется, что главное — это то, что они с женой остались живы.