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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Взяв до рук дрон, який вибухнув: на Херсонщині постраждав чоловік

Житель Херсонщини постраждав від вибуху дрона. Він взяв його в руки, а потім пристрій здетонував.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У чоловіка в руках вибухнув дрон

У чоловіка в руках вибухнув дрон / © Defense Express

У селищі Дніпровське Білозерської громади, що на Херсонщині, стався трагічний інцидент. Чоловік взяв до рук дрон, який несподівано вибухнув.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Унаслідок детонації вибухівки постраждав 64-річний місцевий житель. Через це він дістав вибухову травму та ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували.

Нагадаємо, будинок рятувальника з Одеси, Олександра Ламекіна, зруйновано внаслідок атаки російського безпілотника.

Як зазначили рятувальники, Олександр не здається. Додає, що головне — це те, що вони з дружиною залишилися живі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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