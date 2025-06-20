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- Війна
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Взяв до рук дрон, який вибухнув: на Херсонщині постраждав чоловік
Житель Херсонщини постраждав від вибуху дрона. Він взяв його в руки, а потім пристрій здетонував.
У селищі Дніпровське Білозерської громади, що на Херсонщині, стався трагічний інцидент. Чоловік взяв до рук дрон, який несподівано вибухнув.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Унаслідок детонації вибухівки постраждав 64-річний місцевий житель. Через це він дістав вибухову травму та ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували.
Нагадаємо, будинок рятувальника з Одеси, Олександра Ламекіна, зруйновано внаслідок атаки російського безпілотника.
Як зазначили рятувальники, Олександр не здається. Додає, що головне — це те, що вони з дружиною залишилися живі.