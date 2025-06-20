Взяв до рук дрон, який вибухнув: на Херсонщині постраждав чоловік

У чоловіка в руках вибухнув дрон / © Defense Express

Реклама

У селищі Дніпровське Білозерської громади, що на Херсонщині, стався трагічний інцидент. Чоловік взяв до рук дрон, який несподівано вибухнув.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Унаслідок детонації вибухівки постраждав 64-річний місцевий житель. Через це він дістав вибухову травму та ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували.

Реклама

Нагадаємо, будинок рятувальника з Одеси, Олександра Ламекіна, зруйновано внаслідок атаки російського безпілотника.

Як зазначили рятувальники, Олександр не здається. Додає, що головне — це те, що вони з дружиною залишилися живі.