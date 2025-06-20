Він рятував життя і ледь зберіг своє: Росія знищила дім одеського вогнеборця

Безпілотник знищив дім одеського рятувальника Олександра Ламекіна / © ДСНС

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Вогнеборець, який щодня рятує життя інших, сам став жертвою ворожого нападу. Усе, що він будував роками, миттєво перетворилося на руїни.

Про це повідомиляє ДСНС України.

Як зазначили рятувальники, Олександр не здається. Додає, що головне — це те, що вони з дружиною залишилися живі. Чоловік продовжує рятувати інших, паралельно відновлюючи свій дім з попелу.

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Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками у ніч пороти 20 червня. Під ворожими ударами перебували Одеса, Харків, Дніпропетровська область та Сумська громада. Там зафіксовані руйнування та пожежі, є постраждалі та загиблий.

Вночі в Одесі пролунали сильні вибухи: ворог атакував місто щонайменше 10 безпілотниками. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, корпуси закладів вищої освіти, магазини, газопровід та автомобілі.