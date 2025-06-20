ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
2 хв

Росія затягує обмін полонених: експерт назвав причини

Експерт пояснив, чому у Росії затягують процес обміну полонених. Та чому роками українські військові знаходяться у полоні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Обмін полоненими

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Кожен обмін полоненими є складним процесом для України, оскільки Росія свідомо затягує передачу деяких осіб, утримуючи їх з 2022 року.

Про це розповів колишній співробітник Служби безпеки України та військовий експерт Іван Ступак в етері Radio NV.

Основна мета такого затягування — створення напруги в українському суспільстві. Як додав Іван Ступак, родичі полонених мають бути виснажені від того, що відбувається. Вони повинні звинувачувати владу, що вона нічого не робить.

«Тобто логіка росіян зрозуміла — чим більше точок напруги в різноманітних аспектах в українському суспільстві, тим краще. Це для розуміння, чого так довго тримають наших військових», — зазначив Ступак.

Експерт додав, що існують окремі категорії українських військових, яких Москва взагалі не бажає повертати. Зокрема, йдеться про бійців полку «Азов». Їх у російському полоні перебуває близько тисячі осіб.

За словами Івана Ступака, РФ принципово не має бажання їх повертати. Крім того, часто не підтверджує перебування українських військових у полоні. А це також ускладнює обмінний процес.

Раніше повідомлялося, у п'ятницю, 20 червня, Україна та Росія здійснили черговий обмін військовополоненими. Більшість із звільнених українських захисників провели у ворожому полоні понад два роки. Цей обмін став важливою подією для багатьох родин, які довго чекали на повернення своїх близьких.

А вже 19 червня відбувся окремий обмін полоненими між Києвом і Москвою, проведений у рамках стамбульських домовленостей. Тоді до України повернулися тяжкохворі захисники з лав Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie