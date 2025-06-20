Росія затягує обмін полонених: експерт назвав причини

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Реклама

Кожен обмін полоненими є складним процесом для України, оскільки Росія свідомо затягує передачу деяких осіб, утримуючи їх з 2022 року.

Про це розповів колишній співробітник Служби безпеки України та військовий експерт Іван Ступак в етері Radio NV.

Основна мета такого затягування — створення напруги в українському суспільстві. Як додав Іван Ступак, родичі полонених мають бути виснажені від того, що відбувається. Вони повинні звинувачувати владу, що вона нічого не робить.

Реклама

«Тобто логіка росіян зрозуміла — чим більше точок напруги в різноманітних аспектах в українському суспільстві, тим краще. Це для розуміння, чого так довго тримають наших військових», — зазначив Ступак.

Експерт додав, що існують окремі категорії українських військових, яких Москва взагалі не бажає повертати. Зокрема, йдеться про бійців полку «Азов». Їх у російському полоні перебуває близько тисячі осіб.

За словами Івана Ступака, РФ принципово не має бажання їх повертати. Крім того, часто не підтверджує перебування українських військових у полоні. А це також ускладнює обмінний процес.

Раніше повідомлялося, у п'ятницю, 20 червня, Україна та Росія здійснили черговий обмін військовополоненими. Більшість із звільнених українських захисників провели у ворожому полоні понад два роки. Цей обмін став важливою подією для багатьох родин, які довго чекали на повернення своїх близьких.

Реклама

А вже 19 червня відбувся окремий обмін полоненими між Києвом і Москвою, проведений у рамках стамбульських домовленостей. Тоді до України повернулися тяжкохворі захисники з лав Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.